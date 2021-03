Por Tim Culpan

Sea Ltd. es una de esas compañías que conoce o de las que nunca ha oído hablar. Y los inversionistas de todo el mundo se arrepentirán de perderse el alza masiva de sus acciones.

Pero no se sienta mal por quedarse al margen, incluso cuando las acciones de la compañía de internet del sudeste asiático subieron 395% el año pasado. Esto se debe a que el aumento es en gran medida ilógico. Como Yoolim Lee de Bloomberg News señala, es el segundo mejor desempeño entre acciones de más US$$ 100,000 millones, sólo por detrás de Tesla Inc.

Sea ahora tiene un valor de alrededor de 29 veces sus ingresos del 2020 y 16 veces mayor que las ventas estimadas para este año. En comparación, las métricas de Tesla se sitúan alrededor de 21 y 14 veces, respectivamente.

Los resultados de Sea en el cuarto trimestre y el año completo, informados el martes por la noche, resaltan las altas expectativas que se derivan de su capitalización de mercado de US$ 128,000 millones.

Sin embargo, la compañía de internet no ha reportado un solo trimestre de ganancias en los últimos dos años, en comparación con los seis del fabricante de automóviles. De hecho, Sea nunca ha sido rentable y los analistas no esperan que lo sea en los próximos dos años.

Como suele ser el caso con las grandes apuestas a negocios crónicamente no rentables, los inversionistas parecen creer que el crecimiento de los ingresos pone a Sea en una trayectoria hacia niveles de ingresos que justifican las valiosas valoraciones. El escepticismo está justificado.

En este momento, la compañía tiene dos divisiones principales: entretenimiento y comercio electrónico . Tiene una tercera área de servicios financieros digitales que gira en torno a los servicios de pagos alineados con su negocio minorista en línea.

El comercio electrónico es el motor del crecimiento, con ingresos que se duplicaron en el último trimestre y el año pasado. Sin embargo, aún no es rentable, no solo porque la logística y otros costos están aumentando, sino porque la compañía continúa gastando mucho en marketing solo para impulsar los ingresos.

Por otro lado, su división de entretenimiento es sólidamente rentable. Si bien el crecimiento aquí ha sido más lento, ha sido rentable de forma constante y continúa apuntalando a toda la compañía. Mi preocupación aquí es la alta dependencia de Sea en un título, Free Fire, un juego de disparos en línea.

Según Sea, Free Fire fue el juego móvil más descargado a nivel mundial el año pasado, honor que ha tenido por dos años consecutivos. Si bien esta es una hazaña realmente impresionante, los inversionistas deben reflexionar sobre cuánto tiempo más la compañía puede beneficiarse de él antes de que los consumidores se cansen y sigan adelante.

Sin duda, Sea está trabajando arduamente para desarrollar otros juegos, algunos de los cuales encontrarán varios niveles de aceptación entre los jugadores, pero tal éxito no está garantizado.

La última división, la de servicios financieros, podría ser el factor decisivo. En este momento está gastando dinero. Pero la apuesta es que pueda ser similar a Alipay de Ant Group Co. o WeChat Pay de Tencent Holdings Ltd.

Sea podía ser capaz de convertirla en una plataforma de pagos popular, pero hay mucha competencia a la vuelta de la esquina con nombres como Gojek, Grab e incluso Line. Si la división financiera digital de Sea logra mantener una participación de mercado, podría hacerlo a expensas de los márgenes, posiblemente liderando las pérdidas de la compañía.

Los inversionistas que desean apostar por el futuro del crecimiento digital del sudeste asiático tienen muchas razones para creer en Sea. Pero la fe por sí sola no justificará para siempre esas elevadas valoraciones.