La cotización del oro y la plata retrocedieron 1.8% mes a mes (m/m) y 6.8% m/m en diciembre, respectivamente. En la comparación anual, el precio del oro cayó 3.9% año a año (a/a) y el de la plata 9.9% a/a. En esa línea, la intervención de la Fed (anunció que terminará tres meses antes de lo previsto su programa de compra de activos), contribuiría al retroceso del precio del oro durante el 2022, según el último análisis sobre metales de Inteligo. Se estima que la entidad monetaria llevará a cabo tres aumentos de la tasa de referencia de corto plazo.

En diciembre, la cotización del zinc y estaño avanzaron en 3.2% m/m y 0.8% m/m, respectivamente; mientras que la del cobre (-2.2% m/m) y plomo (-1.2% m/m) retrocedieron. A pesar de que el nivel de inventarios de cobre avanzó, continúa manteniéndose en niveles históricamente bajos, al igual que los de zinc.

En el plano local, la paralización de Las Bambas fue el principal componente para el menor desempeño de la minería en diciembre. El bloqueo del corredor minero habría generado pérdidas diarias por S/ 39 millones. A inicios del 2022, se levantó el paro tras acuerdos pactados entre las comunidades y el gobierno. Sin embargo, a fines de enero volvieron a interrumpirse las actividades alegando incumplimiento por parte de las autoridades ante las demandas de la población.

En cuanto a la producción minera local de noviembre, el volumen de oro, estaño y plomo avanzaron 2.7% m/m, 9.8% m/m y 5.2%, mientras que el de plata se mantuvo estable. Hubo un retroceso en el caso de los otros metales (cobre: -9.1% m/m y zinc: -7.2% m/m). En la comparación anual, se observa un comportamiento mixto. Mientras que la producción de oro (+4.6% a/a) y estaño (+3.5% a/a) se incrementó, la producción de plata (-7.7% a/a), cobre (-5.5% a/a), zinc (-18.1% a/a) y plomo (-4.4% a/a) se redujo.

La inversión minera alcanzó los US$ 475 millones en noviembre (+2.4% m/m, +23.4% a/a), uno de los niveles más altos en el año (el pico, de US$ 503 millones, fue en setiembre). Al cierre de noviembre, se logró una cifra acumulada de US$ 4,453 millones (+21.6% a/a). El 40.5% del total de inversión minera corresponde a las compañías Anglo American (US$ 1,115 millones), Antamina (US$ 400 millones) y Southern Copper (US$ 290 millones).

La inversión correspondiente a la exploración fue de US$ 31 millones (+42.7% a/a) en noviembre, con lo que alcanzó US$ 283 millones (+44.7% a/a) como inversión acumulada, producto de mayores desembolsos por parte de Compañía Minera La Poderosa y Nexa Resources.