Roubini vs. criptomonedas, segundo round

La semana pasada, el economista Nouriel Roubini probó sus argumentos contra las criptomonedas en la conferencia de Milken y encendió un altercado verbal en el escenario. El jueves por la tarde en Brooklyn, toda la audiencia fue hostil.

Dirigiéndose a un salón lleno de creyentes de la cadena de bloques en Williamsburg, y sentado frente a Joseph Lubin, cocreador de la segunda criptomoneda, ethereum, Roubini intentó comenzar diciendo algo para romper el hielo.

"Es maravilloso estar aquí hoy, donde todos, al igual que yo, somos escépticos en cuanto a las criptomonedas", dijo el profesor de la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York, frase que provocó una o dos risas nerviosas, pero principalmente silencio. "Solo bromeaba".

Si bien Roubini más adelante calificó a las criptomonedas de "tonterías", el debate en Brooklyn fue en su mayoría civilizado, a diferencia de lo que ocurrió en la conferencia del Milken Institute la semana pasada en Beverly Hills, California, donde el moderador pidió un receso.

Lubin y los creyentes de las criptomonedas piensan que el mundo financiero se alejará del control centralizado, donde monedas digitales respaldadas por controles de cadenas de bloques permitirán transacciones y colaboración.

"No estamos tratando de pasar a un mundo radicalmente descentralizado de inmediato", dijo Lubin, máximo ejecutivo de Consensys Inc., que está desarrollando aplicaciones utilizando la cadena de bloques de ethereum.

"Internet ha transformado a la sociedad, pero eso no sucedió de manera instantánea; internet está incompleta porque no existe un concepto de identidad y no existe un concepto de dinero. Vamos a arreglar eso".

Roubini, famoso por prever la crisis financiera de 2008, proyecta una revolución en la dirección opuesta: centralización, con autoridades que usen la tecnología para reducir el riesgo, proteger a los consumidores y mejorar la eficiencia.

"Hay una gran necesidad de revolución en los servicios financieros", dijo. Pero contará con "inteligencia artificial y big data y sistemas de pago como Alipay, Venmo, Square y PayPal. Y esos son sistemas centralizados".

El congreso Fluidity Summit en las oficinas centrales del antiguo Williamsburgh Savings Bank fue una agresión a las viejas estructuras de las finanzas globales. Roubini dijo que vino a participar en una discusión inteligente.

El jueves también publicó una columna de opinión sobre las ofertas iniciales de monedas, que las startups utilizan para recaudar dinero y facilitar los negocios. Citó datos que muestran que el 81% de las ofertas iniciales de monedas son "creadas por timadores, charlatanes y estafadores que quieren tomar su dinero y correr".

Si una empresa quiere maximizar las ganancias, dijo en el escenario, "lo último que debe hacer es limitar la posibilidad de comprar esos bienes y servicios al pedirles primero que compren una ficha".

Era claramente parte de una pequeña minoría en el salón.

"El propósito de invitar a Roubini es tener un debate intelectualmente honesto, para asegurarnos de que no nos estamos dejando engañar", dijo Sam Tabar, estratega de AirSwap, bolsa de criptomonedas P2P y patrocinador de la conferencia.