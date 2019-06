Repunte de Bitcoin esconde incómodo hecho: casi nadie lo usa

Bitcoin tiene un problema persistente del que pocas personas hablan en medio de la renovada exuberancia del reciente aumento del precio.

Casi nadie está utilizando la criptomoneda más grande del mundo para nada más allá de la especulación. Datos del investigador de blockchain con sede en Nueva York Chainalysis Inc. muestran que solo 1.3% de las transacciones económicas provinieron de comerciantes en los primeros cuatro meses del 2019, con pocos cambios durante los ciclos de auge y caída de los dos años anteriores.

Aunque empresas como AT&T Inc. ahora permiten a sus clientes pagar con criptomonedas, el problema es que pocos especuladores quieren usar las monedas digitales para pagar servicios inalámbricos cuando el precio del activo digital podría aumentar otro 50% en cuestión de semanas.

Ese se ha convertido en el principal dilema de la criptomoneda : Bitcoin necesita la emoción para alcanzar un atractivo masivo que lleve a considerarlo una alternativa electrónica viable al dinero, pero ha desarrollado una cultura de "acumuladores" que prefieren guardar en lugar de gastar.

"La actividad económica de Bitcoin sigue estando dominada por el comercio de divisas", dijo Kim Grauer, economista sénior de Chainalysis. "Esto sugiere que el uso principal de Bitcoin sigue siendo especulativo, y el uso generalizado de Bitcoin para las compras diarias no es todavía una realidad".

Chainalysis rastrea proveedores de servicios como BitPay Inc., que proporciona servicios de procesamiento de pagos a comerciantes. BitPay, que recientemente fue elegido como proveedor de servicios de pago para AT&T, procesó US$ 1,000 millones tanto en el 2017 como en el 2018, según información de la empresa.

Así es como funciona: un cliente paga en Bitcoin y BitPay verifica los fondos y acepta el Bitcoin en nombre de la empresa. La empresa tiene la opción de tomar Bitcoin, moneda fiduciaria, o ambos. Si la empresa decide tomar el 100% en moneda fiduciaria, los dólares se depositan en la cuenta bancaria de la empresa el siguiente día hábil menos una tarifa de 1% que BitPay cobra por todo el proceso. La empresa está protegida de la volatilidad de los precios de Bitcoin.

El valor de Bitcoin ha crecido más del doble desde enero a un máximo de más de US$ 9,000 el jueves. La criptomoneda original aumentó 1,400%, a casi US$ 20,000 en el 2017, antes de caer más de 70% el año pasado. El viernes cayó alrededor de 3% a aproximadamente US$ 8,200.

Si bien el volumen de transacciones de BitPay puede parecer masivo, Visa procesó casi 500 millones de transacciones todos los días el año pasado y manejó US$ 11.2 billones en pagos y volumen de efectivo en el 2018.

La actividad comercial general sigue descendiendo desde su punto máximo a fines del 2017, cuando los servicios comerciales representaron 1.5% de la actividad total de Bitcoin durante el pico de la burbuja cripto. El uso en locales comerciales se redujo a 0.9% el año pasado, cuando el precio de Bitcoin se desplomó antes de comenzar a recuperarse en el 2019, según Chainalysis.

Las transacciones relacionadas con los intercambios todavía representaron 89.7% de toda la actividad de Bitcoin entre enero y abril de este año, un poco menos que el 91.9% de todo el año pasado, descubrió Chainalysis.

La tendencia podría ser una señal problemática para la longevidad de Bitcoin. Su creador anónimo, Satoshi Nakamoto, imaginó el uso de Bitcoin en las transacciones diarias, desde comprar café hasta pagar alquileres de autos.

Más recientemente, los inversionistas han enfatizado que Bitcoin, en cambio, se ha transformado en una versión digital del oro –un activo que tiene valor en momentos de incertidumbre económica–, ya que no está correlacionado con acciones o bonos. Sin embargo, eso puede ser una ilusión.

"No espero que Bitcoin se use en ningún comercio en el corto plazo", dijo por correo electrónico Kyle Samani, cofundador de Multicoin Capital Management, con sede en Austin, Texas, agregando que "es poco probable que la hipótesis de la reserva de valor (o el oro digital) sea la ganadora final en una escala de tiempo de más de una década".

La actividad de la red oscura, o ilegal, ha aumentado, al igual que las transacciones de Bitcoin de igual a igual, descubrió Chainalysis.

Los esfuerzos para aumentar la actividad de los comerciantes continúan. Una empresa nueva llamada Flexa informó recientemente que permitiría a las personas pagar usando ciertas criptomonedas en tiendas como Nordstrom Inc. y Whole Foods Market Inc. Flexa ya permite a las personas gastar Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash y Gemini dollar en más de 30,000 ubicaciones en Estados Unidos.

"Bitcoin es el líder hoy y puede continuar siendo el líder debido a que tiene el mayor efecto de red y "marca", pero no creo que sea nunca "dinero", dijo Jeff Dorman, director de inversiones de Arca, con sede en Los Ángeles. "Bitcoin no tiene que ser dinero para ser un éxito. Muchas de las grandes tecnologías terminan siendo estratégicamente importantes sin estar a la altura de su hoja de ruta inicial".