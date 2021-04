El cobre subió a su nivel más alto en casi una década a medida que la recuperación global de la pandemia extendió un repunte en los mercados de metales.

El aluminio está aumentando y el mineral de hierro avanzó a un nuevo máximo a medida que los productos básicos avanzan hacia los máximos del último superciclo.

Los metales se benefician a medida que las economías más grandes del mundo anuncian programas de estímulo y promesas ambientales a medida que se recuperan de la crisis causada por el coronavirus.

La recuperación de Estados Unidos se está acelerando y el plan de infraestructura de US$ 2.25 billones del presidente, Joe Biden, fortalecerá sectores como el de los autos eléctricos, impulsando mayores ganancias en productos básicos críticos para la transición a la energía verde.

Eso viene junto con un auge económico continuo en China, donde un impulso por reducir las emisiones está permeando a reducciones de los suministros de algunos metales justo cuando la demanda se está recuperando.

“La gran parte del superciclo del cobre está sucediendo en este momento”, dijo por teléfono Max Layton , director gerente de investigación de materias primas de Citigroup Inc. “La perspectiva alcista está impulsada por la descarbonización, y estoy totalmente de acuerdo con eso durante los próximos tres o cuatro años, pero la gran parte de este ciclo está en realidad más relacionada con la escala del estímulo global”.

El cobre, un referente de la economía mundial, subió hasta un 2.2% a US$ 9,765 por tonelada métrica en Londres, el nivel más alto desde el 2011, y se cotizaba a US$ 9,739 a las 4:29 p.m. hora local. El metal ha subido un 25% en la Bolsa de Metales de Londres este año.

El mineral de hierro en Singapur subió al nivel más alto desde que se lanzaron los contratos en el 2013, mientras que los futuros del acero chino alcanzaron nuevos máximos.

Ajuste de suministro

El papel integral del cobre en todo, desde el cableado eléctrico hasta los motores, está avivando las expectativas de mayores ganancias a medida que las naciones implementan objetivos climáticos más agresivos. Goldman Sachs Group Inc. y el comerciante Trafigura Group esperan que el metal supere el récord del 2011 de US$ 10,190 y supere los US$ 15,000 en la próxima década, en tanto la demanda supera a la oferta.

“El cobre difícilmente podría alcanzar su punto máximo y retroceder con este telón de fondo”, dijo Harry Jiang , jefe de comercio e investigación de Yonggang Resources Co. La rigidez en los mercados fuera de China puede conducir a una reducción de la oferta, lo que compensará la actual debilidad de la demanda china, dijo.

Los inversores están dando señales de apetito por los futuros de metales. El interés abierto agregado en el cobre SHFE es el más alto en más de un año, y las posiciones en el aluminio han subido. En otros lugares, los administradores de fondos de cobertura impulsaron las apuestas alcistas del cobre Comex en la semana que terminó el 20 de abril.

Aun así, los riesgos para el repunte industrial se están acumulando en el corto plazo. Un aumento en los casos de coronavirus y nuevas variantes amenazan con descarrilar los planes de reapertura en algunas regiones como India, mientras que los inversores están preocupados por un posible retroceso en el estímulo chino. Los precios podrían extenderse demasiado para usos industriales, según Xiao Fu , jefe de estrategia de materias primas de BOCI Global Commodities.

“No estoy en el campo del cobre de US$ 15,000. Habrá algunos estabilizadores automáticos antes de que nos acerquemos a ese tipo de niveles y habrá algún ajuste de la demanda”, dijo Xiao por teléfono desde Londres. “Y no lo olvidemos: la pandemia no ha terminado y los casos siguen aumentando en muchas partes del mundo”.

También se hace hincapié en la posibilidad de una mayor intervención de las autoridades chinas, que dicen que estabilizarán los precios de las materias primas y ya han implementado una serie de restricciones a la producción en todas las industrias. Mongolia Interior ha dicho que dejará de aprobar nuevos proyectos de aluminio como parte del impulso ecológico del país, y la especulación sobre las restricciones en Xinjiang está dando más apoyo a los precios en un máximo de tres años.

El acero subió más debido a la promesa de China de reducir la producción, aunque hasta ahora las medidas han provocado un aumento en la producción a medida que las acerías producen suministro antes de posibles restricciones más amplias. Al mismo tiempo, los inventarios de corrugado están disminuyendo, lo que indica una fuerte demanda.

Y no se pueden descartar problemas de suministro. Los trabajadores portuarios en Chile, que representan aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de cobre, están programados para comenzar las protestas el lunes por la decisión del presidente Sebastián Piñera de bloquear un proyecto de ley que permite a las personas realizar una tercera ronda de retiros anticipados de sus fondos de pensiones.

La amenaza del COVID-19 en países de América del Sur podría obstaculizar la exportación de productos industriales clave como el mineral de hierro y el cobre, dijo Gavin Wendt , analista senior de recursos de MineLife Pty.

Las acciones mineras subieron el lunes, lideradas por aquellas con una gran exposición al cobre, como Lundin Mining Corp. y Antofagasta Plc. El índice de productores de BI Global Copper Competitive Peer Group subió al nivel más alto desde junio del 2011.