Los precios del crudo experimentarán un repunte gradual este año, a medida que las economías se deshagan de la depresión pandémica y de los vientos en contra generados por la crisis del coronavirus en India y un posible retorno del suministro de Irán, mostró un sondeo de Reuters.

La encuesta a 45 participantes pronosticó que el Brent promediará US$ 64.79 por barril -la sexta revisión ascendente directa en el consenso del 2021-, ligeramente por encima de la proyección de US$ 64.17 de abril. El referencial ha promediado US$ 63.52 en lo que va de año.

“En la segunda mitad del año, el mercado amenaza con caer en un déficit de suministro significativo, ya que la demanda petrolera mundial debería acelerarse con fuerza”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Se estimaba que la demanda global crecería en 5 millones a 7 millones de barriles por día (bpd) en el 2021.

No obstante, la preocupación sigue siendo elevada en torno a la contracción del consumo en el tercer mayor consumidor mundial, India, afectada por una nueva ola de COVID-19. Pero algunos analistas piensan que el impacto podría ser limitado.

“No esperamos un declive significativo (en los precios), ya que el descenso de la demanda de India sería contrarrestado por un alza de países como Estados Unidos y China”, señaló Hetal Gandhi, director de CRISIL Research.

Irán y las potencias mundiales están negociando desde abril para levantar las sanciones a Teherán, incluidas las que pesan sobre su sector energético.

Cualquier aumento en el suministro iraní se sumaría a los barriles adicionales que ya se esperan de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, que planea recuperar alrededor de 2 millones de bpd hasta julio.

La mayoría de los analistas espera que la OPEP+ se apegue en su reunión del martes a la estrategia existente de aliviar gradualmente las restricciones de oferta.

“Más allá de julio, la OPEP+ tendrá más datos sobre el estado del avance del COVID en India, el progreso de las sanciones a Irán y calibrará la respuesta teniendo en cuenta estos factores”, dijo Suvro Sarkar, analista de DBS Bank.

La encuesta pronostica que el crudo en Estados Unidos promediará US$ 61.68 en el 2021 frente a los US$ 61.01 de abril.

“Como los productores de esquisto de Estados Unidos están indicando un enfoque prudente, no esperamos mucho crecimiento de la producción en los próximos meses”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo.