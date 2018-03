¿Realmente no está manipulado el bitcoin?

Con la aparición del Blockchain y la moneda virtual, ya son muchos los economistas liberales que expresan su ansioso deseo de que esta moneda gane terreno en el mercado de divisas y se posicione frente al resto de divisas de curso legal.

Este deseo de que la criptomoneda se convierta en una moneda más fuerte que la divisa tradicional proviene de la creencia de que las divisas tradicionales se encuentran muy intervenidas por los bancos centrales, mientras que las nuevas divisas digitales presentan una liberalización mucho mayor, ya que su precio se rige por el libre mercado y la oferta y demanda, no por las políticas monetarias adoptadas por un gobierno.

Esto es algo que a simple vista puede parecer fantástico para algunos, ya que una divisa poco intervenida, podría decirse que sería una divisa mucho más sana y sostenible, ya que se encuentra mucho menos manipulada por las autoridades monetarias.

El problema de esto es, ¿realmente no están manipuladas las criptomonedas?

Cuando hablamos de una criptomoneda, la primera que se nos viene a la mente es el Bitcoin, una moneda virtual nacida en enero del 2009 que actualmente está dando mucho de que hablar en todos los medios y portales económicos del mundo. El Bitcoin es una de las criptomonedas comercializadas más famosas del mercado actualmente, además de ser una de las pioneras en la industria del blockchain.

Muchos economistas y tecnológicos hablan del Bitcoin como la moneda del futuro, la candidata a sustituir a las divisas tradicionales, una moneda libre y sana, la cual está destinada a ser la encargada de desterrar a otras monedas que se encuentran en el mercado y que, según afirman, se encuentran muy manipuladas y viciadas por los bancos centrales.

Como hemos comentado, cuando hablamos del Bitcoin, nuestra primera impresión puede parecer muy positiva, ya que estamos hablando de una moneda libre, una moneda sin manipulaciones, regida simplemente por la oferta y la demanda que presenta el mercado.

Esto es una afirmación totalmente correcta pero, ¿realmente no se está manipulando el precio del Bitcoin?

Si observamos la cotización histórica del Bitcoin, podemos observar como el precio de esta criptomoneda ha tenido unos altibajos brutales. Mientras que otras monedas de curso legal como la Libra o el Dólar se veían afectadas por los cambios y los riesgos que presentaba el entorno geopolítico, el Bitcoin era la única moneda que seguía acumulando repuntes, llegando a alcanzar en solo 2 años un repunte aproximado al 2,400%.

Esta situación, en cierta manera, nos hace dudar si realmente esta moneda no se encuentra manipulada o sostenida por alguien, ya que lo normal o lo corriente es que con los riesgos que sufría la situación política de los países, esta moneda se hubiese visto arrastrada y hubiese rebajado su crecimiento a un ritmo menos acelerado.

Probablemente puedes pensar que estos riesgos geopolíticos no deben afectar al Bitcoin, ya que es una moneda libre y por ello, no se ve afectada con la situación geopolítica. Cierto, la duda ahora es, si esta criptomoneda no se ve afectada por la situación geopolítica, ¿a qué se debe la alta volatilidad de su cotización?

La respuesta es simple, esta alta volatilidad se debe a la especulación del mercado en el Bitcoin. Aunque exista mucha gente que hable de que el Bitcoin no es una burbuja, tenemos que decir que lo que si es, es el activo de moda del mercado. Para los inversores, si tu cartera posee un porcentaje, por pequeño que sea, en Bitcoin, parece que estemos hablando de una cartera con una buena composición, simplemente por el hecho de que integra un porcentaje de Bitcoin.

Cuando hablamos de Bitcoin en nuestros círculos sociales, parece que estamos hablando del nuevo Google, el nuevo gigante tecnológico, la solución a todos los problemas mundiales, mientras que los medios meten presión por otro lado con las brillantes historietas de fracasados que se hicieron multimillonarios por la compra de 13 Bitcoin o de cómo cambió la vida de un pizzero cuando le pagaron un pedido con Bitcoin y cómo se ha revalorizado ese pedido a día de hoy, llegando a valer millones de dólares.

Aunque piensen que esta moneda no esté manipulada, es cierto que en la teoría, no está manipulada, el problema es cuando lo llevamos a la práctica y observamos los históricos. Cuando lo llevamos a la práctica, podemos observar los miles de compradores de Bitcoin que se han metido en el mercado, simplemente dejándose llevar por la emoción y el pensamiento de revalorización de esta divisa.

Un grave problema para el Bitcoin, ya que cuando cunde el pánico y no se cumplen las expectativas de estos compradores, como inversores inexpertos, huyen corriendo del mercado, cerrando sus posiciones y dejando grandes desplomes como el que pudimos ver en enero de este 2018.

Es cierto que el Bitcoin no es una moneda manipulada por los gobiernos centrales, ya que no se rige por sus autoridades y la impresión está acotada a los 21 millones de Bitcoin, pero aun así, el uso que se está dando a esta moneda en la actualidad es puramente especulativo. El Bitcoin, actualmente, es una moneda utilizada simplemente para invertir en un valor que, si tienes suerte, puede pegar un fuerte repunte al alza que te deje unos buenos rendimientos debido a su volatilidad, pero que del mismo modo, te puede dejar con los bolsillos vacíos.

Debemos llevar cuidado con el Bitcoin. Algunos economistas afirman que esta criptomoneda no es una burbuja debido a la percepción del riesgo por parte de los compradores. Según estos economistas, simplemente por el hecho de conocer que invertir en Bitcoin conlleva un riesgo, ya está exento de ser una burbuja pero, ¿no sabían los contratantes de hipotecas subprime que existía un riesgo en la compra de vivienda durante la burbuja inmobiliaria?

Desde mi opinión, creo que la exención de burbuja no está en que el inversor sea consciente de que la compra de Bitcoin conlleva un riesgo, de hecho, gran parte de estos inversores saben que invertir, sea en el activo que sea, conlleva un riesgo asociado. Lo que creo es que la verdadera dificultad que presenta es si los inversores conocen el grado de riesgo que conlleva el Bitcoin, el cual es extremadamente alto.

Como hemos comentado, esta moneda es una moneda de uso especulativo, por lo menos hasta ahora, por lo que debemos tener en cuenta el gran riesgo que supone esto a la hora de invertir en ella. Además, se debe ser consciente de que su extrema volatilidad nos puede llevar a la pérdida de toda nuestra inversión rápidamente.

Si vas invertir en ella o estás pensando en hacerlo, tienes muchísima información en la red donde puedes informarte sobre ella, pero eso sí, no debes olvidar que como casi todo activo está, en cierta modo, manipulado por algo. Como ocurre en muchos activos, existen grandes manipuladores que invierten unas grandes cantidades de dólares en Bitcoin.

Sin ir más lejos, hace unos meses, Peter Thiel, co fundador de Pay Pal realizó una inversión a través de su fondo de capital riesgo en Bitcoin. Concretamente esta inversión se cuantificó en una suma cercana a los 20 millones de dólares. Bien, desde la realización de esa inversión por parte del gran empresario fundador de Paypal, la cotización del Bitcoin sufrió un repunte del 14% en cuestión de horas, llegando a alcanzar los 15,400% por moneda.

Con este hecho, podemos ver el alto impacto que tiene una gran inversión en este activo, así que sería fácil imaginarnos lo que pasaría si este gurú tecnológico retirase su inversión. Por estas mismas razones no podemos afirmar categóricamente que esta moneda no se encuentra manipulada. Aunque no se encuentre manipulada por los bancos centrales, su precio si se encuentra sometido a la especulación de grandes inversores como Peter Thiel, entre otros.

Estas decisiones puntuales de inversión, modifican rápidamente la cotización de Bitcoin, el problema está en que no se sabe cuando se realizarán esas inversiones o cuando se retirarán para invertir en los momentos precisos, por lo que debemos ser cautelosos con esta moneda y saber que, como ocurre habitualmente, el que siempre sale perdiendo es el pequeño inversor.

Por Francisco Coll Morales



Fuente: Foro Económico Mundial