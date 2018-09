Si quiere catapultar sus acciones, tan solo hable de marihuana

Antes, las empresas necesitaban propuestas de negocios sobrias para hacer que a los inversores les interesaran sus acciones. Por ejemplo, el blockchain.

Ahora, por lo visto, basta con una mención pasajera a cualquier cosa relacionada con la marihuana. Un buen ejemplo: New Age Beverages Corp., cuyas acciones llegaron a dispararse 45% el miércoles tan solo porque la empresa anunció que probó una bebida con marihuana en Colorado.

En la Liolios Gateway Conference en San Francisco, New Age, que comenzó el día con una tasación de US$ 79.9 millones, mostró una diapositiva de revisión de sus últimos seis meses donde se leía “Se probó una bebida con CBD en CO”. CBD es una referencia al cannabidiol, un compuesto de cannabis. El valor de mercado de la compañía al cierre de la sesión: US$ 94.4 millones.

“Estamos midiendo la receptividad aquí en el mercado local para entender cómo reaccionan los consumidores antes de lanzar algo a nivel nacional”, dijo Jay Barrow, director de marketing de New Age, en entrevista telefónica tras la presentación. “Sigue siendo un espacio un poco peliagudo, como podrán imaginarse”, dijo. “Los consumidores todavía tienen que evolucionar un poquito para registrar qué es el CBD y en qué se diferencia de la marihuana”.

Más allá de los méritos del proyecto, el impacto en el mercado recuerda un poco a un momento anterior de este año, cuando empresas como Tulip BioMed y Long Island Ice Tea Corp. incorporaron referencias a las criptomonedas a sus nombres y sus acciones levantaron vuelo. Esto no sirvió a largo plazo: las acciones de Long Island Blockchain Corp. y de Bitcoin Services Inc. (nombre actual de Tulip BioMed) cayeron por lo menos 76% este año.

Las de New Age, que rondaban los US$ 1.60 hasta cerca de las 15:30 de ayer, llegaron a tocar US$ 2.40 en el transcurso de ocho minutos.

Las acciones de la compañía, que en su página web afirma creer que “las empresas tienen una responsabilidad de actuar como agentes de cambio a escala global”, llegaron a cotizar a US$ 6.72 el año pasado. Algunos productos que ya fabrica son agua de coco fortificada con proteínas, tés y bebidas energizantes.