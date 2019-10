Los bancos centrales finalmente están respaldando sus palabras con su dinero cuando se trata de financiamiento sostenible, lo que abre una nueva fuente de demanda para la clase de activos en ciernes.

El Banco Central Europeo ha estado comprando la deuda como parte de su programa de recompra de activos. Los bancos centrales de Hungría y Francia han creado fondos dedicados a inversiones ecológicas. Ahora Perú también está considerando comprar bonos verdes, dijo el presidente del banco central, Julio Velarde, en una entrevista en Washington a principios de este mes.

Si bien muchos bancos centrales ofrecen incentivos a los prestamistas para financiar proyectos ambientalmente sostenibles, han dudado en comprar la deuda en medio de problemas de liquidez y pautas vagas sobre lo que hace que un bono sea verdaderamente verde. Esos obstáculos están cayendo a medida que aumenta la emisión y los participantes del mercado colaboran cada vez más en las normas, lo que hace que la clase de activos esté lista para la inversión de los administradores de reservas que supervisan US$ 12 billones.

“Los bancos centrales son importantes inversionistas institucionales, y el hecho de que estén participando en este mercado le da casi que un sello de confiabilidad y madurez”, asegura Christian Deseglise , jefe global de bancos centrales y patrocinador global de finanzas sostenibles en HSBC Holdings Plc, el principal suscriptor de los bonos este año.

“No se trata tanto de agregar demanda, porque ya tenemos demanda”, dice. “Es la calidad de esa demanda lo que es realmente importante”.

La mayoría de los principales bancos centrales se han comprometido a promover el crecimiento sostenible, ofreciendo incentivos que fomenten el financiamiento verde. Si bien la Reserva Federal, con casi US$ 4 billones en su balance general, está notablemente ausente de la Red para la ecologización del sistema financiero, las sucursales regionales han publicado investigaciones sobre el tema, y su presidente, Jerome Powell, sostiene que es un “asunto a largo plazo”.

Sin embargo, los bancos centrales han tardado más en incorporar los riesgos del cambio climático en sus marcos de inversión, en parte porque no hay muchas políticas que desalienten la compra de activos no ecológicos, según el economista jefe del BCE, Philip Lane.

Pero hay indicios de que los bancos centrales se están preparando para la idea de comprar bonos verdes, la categoría más grande de deuda sostenible por volumen en dólares. El Banco de Pagos Internacionales, a menudo conocido como el banco central de los banqueros centrales, inició un fondo abierto para inversiones de los bancos centrales en bonos verdes el mes pasado. Eso podría ayudar a establecer estándares más uniformes para las inversiones, afirma el BPI.

Ya parece estar funcionando. Una reciente encuesta a los bancos centrales mostró que casi todos los 27 encuestados dijeron que ya habían adoptado principios de inversión sostenibles y responsables en la gestión de su cartera o que estaban planeando hacerlo. El BCE puede aceptar la idea aún más bajo la presidente entrante, Christine Lagarde, aunque no hay suficiente deuda elegible para tener un impacto significativo a corto plazo, según Mahesh Bhimalingam , estratega jefe de crédito europeo en Bloomberg Intelligence.

Tres bancos centrales se han acercado a Morgan Stanley en las últimas semanas y le pidieron al prestamista con sede en Nueva York que encontrara valores para ellos en los mercados primario y secundario, según Navindu Katugampola, jefe de bonos verdes y sostenibles en Morgan Stanley.

En el caso de Perú, el banco central dijo que buscará comprar bonos verdes que el gobierno del país se prepara para emitir por primera vez.

Se vuelve habitual

Sin embargo, los precios y la liquidez siguen siendo factores limitantes. A medida que los bonos verdes se vuelven más convencionales, los inversionistas tienen pocos incentivos adicionales para comprarlos, ya que su precio es comparable al de la deuda no verde. Además, ahora que los bonos sostenibles representan solo una fracción del mercado de renta fija más amplio, eso podría ser una preocupación para los bancos centrales, que buscan inversiones fácilmente negociables, según Massimiliano Castelli, jefe de estrategia soberana de UBS Asset Management.

“Tan pronto como el mercado de bonos verdes se vuelva considerable, verán que los bancos centrales invierten más en bonos verdes”, dijo Castelli a principios de este mes como parte de un panel llamado Greening the Financial System and Monetary Policy, organizado por UBS en Washington.

Aunque todavía es pequeño, el financiamiento sostenible está creciendo. Ha habido emisiones de bonos verdes por US$ 165,000 millones por parte de empresas y países este año, más del doble del total de 2016, según datos compilados por Bloomberg. Y con nuevos participantes como PepsiCo Inc. y Verizon Communications Inc., el mercado de la deuda ambiental y socialmente responsable crecerá alrededor de US$ 1 billón para la primera mitad de 2021, según HSBC.

“Los bancos centrales ya están comprando bonos verdes y deberían comprar más”, afirma Ulrich Volz, director del Centro SOAS para las Finanzas Sostenibles en Londres. “Pero al final del día necesitamos una integración de la inversión responsable en todos los activos”.