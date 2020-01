El aumento del ISC en julio del 2018 a vehículos prendió una alarma en el mercado de las motocicletas, pues el riesgo de optar por la informalidad aumentó. Las proyecciones en el 2019 con respecto a las ventas fueron más conservadoras que en el 2018, y así fue el caso: en el 2019, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), el mercado de vehículos menores —motos y trimotos— creció 0.6%, cuando en el 2018 había crecido 3%. De igual manera, el número de motocicletas vendidas el año pasado superó al número de autos y camionetas vendidos.

Según la AAP, se vendieron 151,997 vehículos livianos (autos, SUV, pick up y furgonetas, camionetas, station wagon) y 167,299 motocicletas (dos ruedas) a nivel nacional. Hay una diferencia del 10%.

“La encuesta nacional de hogares del INEI del trimestre de julio-agosto-septiembre del 2019 indicó que, de cada 100 hogares, 11 tienen motocicleta. En el caso de vehículos livianos, [el número] es 12 [de cada 100]. Están muy cerca, es un mercado con mucho potencial”, indicó a Gestión.pe Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos de la AAP.

Morisaki afirma que el consumidor sabe que las motos "cuestan menos, contaminan menos y consumen menos que un auto”.

Pero al final y al cabo, ¿qué factores macroeconómicos apoyaron a la compra de motos, a pesar de la subida del ISC y la inestabilidad política?

El vocero de la AAP afirma que el empleo total (no sólo el formal) y los mayores ingresos promedios explican el desempeño de consumo. Otra variable, es el financiamiento. "Los créditos de consumo, no tarjetas de créditos, sino créditos de consumo no revolvente, han tenido un crecimiento entre 14% y 15%. El financiamiento ha acompañado la necesidad de consumir y comprar este tipo de unidades. Además, las marcas han hecho su parte: ofertas, precios más accesibles, nuevos modelos”, añadió.

Así fue el caso de Honda.

Jorge Oshiro Kiyabu, director comercial de Honda, comentó a Gestión.pe que "el mercado [para Honda] se ha mantenido con respecto al 2018 en 28,500 unidades, y la marca tiene el share con 19.5%”.

A pesar de la situación del 2019, entre el ISC y la inestabilidad política, el Perú como mercado se ha mantenido. “[Este no fue el caso] de Argentina o Chile, en donde la crisis política y económica sí ha afectado el mercado de motocicletas”, añadió el vocero.

Descentralización de la demanda nacional

Es importante recalcar, además, el aumento de demanda en provincias.

Según datos de la Sunarp y la AAP actualizados a este año, Lima aún concentra la mayor parte de las motos vendidas del año pasado. En el 2019, contó con el 36.6% del total de las motos vendidas, y un crecimiento de 2.9% con respecto al año anterior. Las provincias que ocupan el segundo y tercer puesto de mayor cantidad de motos vendidas a nivel nacional son Chiclayo (9.7%) y Pucallpa (6%). El crecimiento de estas regiones han sido inclusive mejores que el de Lima, con 5.3% y 4.2% respectivamente.

“Al final no sólo crece Lima [en el mercado de motocicletas]. Huánuco creció 18%, Arequipa 13%, Huancayo 7%. La venta de motocicletas, siendo un vehículo duradero, tiene que ver con el desempeño de la economía local porque es una inversión. Es un medio de transporte económico”, sostuvo Morisaki.

Instrumento de trabajo

Por otro lado, no puede pasar desapercibido el negocio de los ‘courier’ y delivery, que requieren de motocicletas.

“Cuando hay mayor consumo, también hay mayor necesidad de este tipo de vehículos utilitarios para el trabajo. La comida rápida, los modelos courier, la necesidad de satisfacer esa demanda también genera demanda por motocicletas”, asegura Morisaki.

2020: ¿se va a dinamizar el sector?

Honda tiene el objetivo de pasar las 61,500 unidades y lograr un récord histórico, a través del reforzamiento de su portafolio con el ingreso de 4 nuevos modelos.

La AAP también muestra una proyección positiva —para el mercado de motos en general— en los resultados del 2020, aunque no tan optimista como la marca japonesa.

“Bajo el escenario del BCR de crecimiento económico del Perú en 3%, proyectamos un crecimiento entre 1.5% y 2% en el mercado de motocicletas a finales del 2020”, afirmó Morisaki.

El vocero del gremio hizo énfasis en que el sector tiene un alto potencial, pero éste llegara a desarrollarse al máximo cuando se fomente y se invierta más en seguridad y educación vial, para volver “este vehículo en un medio de transporte más seguro de lo que ya es”.

Ambas fuentes coinciden en que el mercado de alta gama también entrará con más fuerza este año.

“El consumidor peruano consume la categoría pistera/deportiva, busca la moto como alternativa de transporte. Pero observamos que un segmento que tiene cada vez mayor demanda es las motos de alta gama, un segmento especializado”, afirma Oshiro.

Morisaki comenta que este segmento se dinamizará este año, y que las marcas se están adecuando para penetrar en un segmento un poco más joven.