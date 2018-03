¿Próximo participante en la revolución del shale? Arabia Saudita

Saudi Aramco, el exportador de petróleo más grande del mundo, se sumará a la revolución del shale con sus planes de comenzar a producir gas natural no convencional este mes y a explotar un yacimiento que podría competir con la formación de Eagle Ford en Texas.

Los recursos gasíferos sauditas provenientes del shale y otros suministros alternativos son “enormes”, dijo el miércoles Khalid al Abdulqader, gerente general de recursos no convencionales de Aramco, en Manama, Bahréin. La producción en la cuenca North Arabia del reino comenzará a fin de marzo y alcanzará su objetivo a fin de este año, agregó, sin dar detalles.

Aramco también está perforando para obtener gas no convencional en las cuencas de South Ghawar y Jafurah, señaló. Jafurah, ubicada en el este de Arabia Saudita, es similar en tamaño a Eagle Ford, el segundo mayor yacimiento estadounidense de gas de shale, dijo Al Abdulqader, sin dar una estimación del gas contenido en Jafurah.

“Es totalmente creíble”, dijo sobre esta comparación Robin Mills, máximo responsable de la consultora Qamar Energy de Dubái. “¿Pueden hacer una propuesta comercial con esto? Esa es la pregunta”.

Liberar crudo

Aramco, que es administrada por el Estado y cuyo nombre formal es Saudi Arabian Oil Co., planea gastar US$ 300,000 millones en proyectos en los próximos 10 años para mantener su capacidad de producción ociosa de petróleo e impulsar la exploración y la producción de gas convencional y no convencional, dijo en julio el máximo responsable Amin Nasser.

Todo aumento del suministro de gas extraído del shale y otras rocas de difícil acceso liberaría crudo que Arabia Saudita utiliza en sus centrales eléctricas, lo que permitiría al país exportar ese petróleo obteniendo más ganancias.

En el 2016 Eagle Ford en Texas tenía 22.7 billones de pies cúbicos, según un informe de febrero de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. Aramco planea duplicar su producción de recursos de gas a 23,000 millones de pies cúbicos diarios en la próxima década, dijo Nasser. Arabia Saudita también es el mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Jafurah está ubicada entre Ghawar, el yacimiento de petróleo más grande del mundo, y el Golfo Pérsico, cerca del centro de la industria energética saudita. Las redes de tuberías y otras instalaciones necesarias para que Aramco produzca gas no convencional en Jafurah están a corta distancia y esa infraestructura existente debería contribuir a agilizar el desarrollo de la cuenca, dijo Mills.

Pozos secos

Aramco planea desarrollar la totalidad de la cuenca usando tecnología perfeccionada para reducir los costos del fracking, dijo Al Abdulqader. La compañía se centrará en reducir costos en Jafurah antes de avanzar con los planes de producir gas allí, añadió.

Arabia Saudita tradicionalmente producía gas como subproducto del crudo. El país comenzó a explorar en busca de gas a comienzos de la década del 2000, después que el barril de petróleo se desplomó por debajo de los US$ 10 y el desempleo se agravó.

Invitó a Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. y otras empresas con la esperanza de atraer inversiones por valor de US$ 100,000 millones. Muchos se retiraron tras años de conversaciones, y los pozos secos obligaron a Total SA, Eni SpA y Repsol SA a abandonar los emprendimientos con Aramco.

Lukoil PJSC, uno de los pocos socios que le quedan a Aramco en una empresa de exploración de gas, planeaba abandonar el proyecto en el desierto de Rub al-Jali del reino después de no hallar yacimientos comercialmente viables del combustible, dijo Gati Al-Jebouri, director de exploración y producción de Lukoil para Medio Oriente, en enero del 2017 en Dubái.