Por Julian Lee

El grupo de productores de petróleo de la OPEP+ celebró su quinto cumpleaños a principios de diciembre. Ha sido un momento turbulento, más de lo que podrían haber imaginado cuando se unieron por primera vez para enfrentar la amenaza planteada por el auge del esquisto en Estados Unidos en el 2016, y el futuro no parece mucho más fácil.

Al borde del colapso en el 2020, la OPEP+ se salvó por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de una respuesta coordinada a la gestión de la oferta de petróleo ante una caída sin precedentes de la demanda. Han hecho frente a ese desafío con notable cohesión. Su próximo desafío será continuar unidos a medida que la necesidad mundial de petróleo ponga a prueba sus límites de producción.

Ante la baja de los precios petróleo, que habían caído de US$ 110 el barril a mediados del 2014 a menos de US$ 30 a principios del 2016, y las crecientes reservas de petróleo, los 13 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordaron en noviembre del 2016 recortar la producción en 1.2 millones de barriles por día y pidieron a países no miembros que los respaldaran con reducciones adicionales.

Un grupo de 11 países, incluidos los tres mayores productores exsoviéticos, Rusia, Kazajstán y Azerbaiyán, acordaron reducir su producción colectiva en casi 560,000 barriles por día desde principios del 2017.

Ese recorte de producción inicial estaba planificado hasta finales de junio. Pero se amplió, no una, sino dos veces. Luego, a fines del 2018, se profundizó todavía más y, posteriormente, se extendió una vez más. En marzo del 2020, lo que inicialmente había sido un programa de restricción de la producción de seis meses se había extendido durante más de tres años.

Y luego, de repente, todo estalló en pedazos.

A medida que la pandemia de COVID-19 comenzó a afectar la demanda, Arabia Saudita exigió que Rusia compartiera una propuesta de reducción de la oferta de 1.5 millones de barriles por día. Rusia la objetó. La OPEP+, como se conocía al grupo más amplio, se desmoronó.

Los productores no tomaron caminos separados en silencio, sino que dieron origen a la más amarga de las peleas posteriores a la ruptura: abrieron los grifos e inundaron el mercado con crudo, justo cuando los cierres y las restricciones de viajes internacionales estaban reduciendo drásticamente la demanda. Los precios volvieron a caer en picada. Eso fue suficiente para ponerlos alrededor de una mesa (virtual) en abril del 2020 para acordar el más profundo recorte de producción. Su desempeño desde entonces ha desafiado las expectativas, ciertamente las mías y probablemente incluso las suyas.

El grupo ha demostrado una gran flexibilidad al intentar ajustar su oferta a la demanda en evolución a medida que la pandemia ha disminuido y aumentado en los últimos dos años, incluso si no siempre lo han hecho bien. Retrasaron los planes iniciales de reducir los recortes de producción, mientras que Arabia Saudita realizó reducciones adicionales por su cuenta cuando la demanda tardó en recuperarse. Más recientemente, introdujeron un programa para agregar oferta en el mercado a medida que la recuperación ganaba ritmo.

Lo que es todavía más sorprendente que la flexibilidad es el grado en que los productores se apegaron a lo que dijeron que harían. Claro, ha habido quienes no lo han hecho, pero el cumplimiento imperfecto se ha visto favorecido por recortes unilaterales sauditas, cortes por mantenimiento en países como Kazajstán y caídas en la capacidad de producción en países como Angola y Malasia. Más importante aún, las expectativas de que el acuerdo se derrumbaría a medida que aumentara la demanda no se ha materializado.

Las perspectivas para el 2022 siguen siendo tan inciertas como las de este año. La pandemia todavía nos acompaña. La aparición de otra nueva variante en noviembre ha hecho que los precios del petróleo vuelvan a caer, a medida que los países buscan contener su diferencial.

En el futuro inmediato, el grupo de productores enfrenta el regreso del exceso de oferta y una creciente necesidad de recortar la producción una vez más. Al mismo tiempo, enfrenta la presión de los países consumidores, preocupados por la inflación vertiginosa, para mantener los grifos abiertos.

Pero suponiendo que la demanda continúe recuperándose, no pasará mucho tiempo hasta que la principal preocupación sea la capacidad del grupo para bombear todo el petróleo que el mundo necesita, incluso mientras intentamos alejarnos de los combustibles fósiles. El segundo productor de petróleo más grande de Rusia, Lukoil PJSC, dice que su capacidad de reserva se agotará en abril si la OPEP+ sigue agregando 400,000 barriles por día cada mes.

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, advirtió que el mundo enfrentará un déficit de oferta de 30 millones de barriles por día a finales de la década. Y tenía razón para hacerlo. Dado que varios miembros de la OPEP+ ya no pueden cumplir sus objetivos de producción y otros, incluida Rusia, se acercan rápidamente al máximo de su capacidad, puede que no pase mucho tiempo antes de que el grupo enfrente dificultades para agregar producción al tiempo que necesita equilibrar el mercado.

Los próximos cinco años pueden no ser más tranquilos para el grupo de productores de petróleo de lo que han sido los primeros cinco.