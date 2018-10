Productores de cobre aplazan proyectos por tensiones comerciales

Los vertiginosos cambios en los precios del cobre causados ​​por las crecientes tensiones comerciales están agravando los problemas de suministro para el metal industrial.

Las compañías mineras están retrasando los proyectos de expansión de más de US$ 1,000 millones en Chile, el primer productor mundial, ante el incremento de la volatilidad, dijo Diego Hernández, presidente de la asociación minera chilena Sonami, en una entrevista.

Se trata de un cambio brusco para el ex máximo responsable de Codelco y Antofagasta Plc, que en enero dijo que esperaba que se iniciase la construcción de hasta seis grandes proyectos en los próximos cuatro años.

Los retrasos podrían empeorar las perspectivas de suministro para un mercado que, según el Grupo Internacional de Estudio sobre el Cobre, registrará un déficit de 90,000 toneladas métricas este año, más del doble del pronóstico de déficit en abril. Los precios subieron a su nivel más alto desde el 2014 en junio, antes de que las preocupaciones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China provocaran una caída del metal.

Hernández dijo que no se ha visto mucho movimiento en lo relativo a decisiones de inversión. Las empresas las han atrasado debido a la ambigüedad a corto plazo causada por las tensiones entre Estados Unidos y China. Y agregó que la situación en el mercado del cobre no ha cambiado; la oferta y la demanda siguen ajustadas.

Si bien muchos están aplazando las decisiones de gasto, es probable que tres proyectos sigan adelante en Chile, puntualizó. Éstos son la expansión de US$ 2,500 millones de BHP Billiton Ltd. de la mina Spence, que ya está en construcción, la inversión de US$ 1,300 millones de Antofagasta Plc en Los Pelambres y el proyecto Quebrada Blanca 2 de US$ 5,000 millones de Teck Resources Ltd.

La producción minera alcanzará un punto máximo en 2020, cuando se anticipa que emerja un "déficit estructural", dijo Teck el martes en una presentación durante una conferencia organizada por Deutsche Bank.

Se prevé que los proyectos mineros agreguen un suministro adicional de 1.8 millones de toneladas métricas para el 2027, pero el mercado necesita al menos 4.4 millones de toneladas para satisfacer la demanda, dijo la minera con sede en Vancouver.