Principales productores de cacao estudian precio mínimo

Los dos principales productores mundiales de cacao están considerando establecer un precio mínimo para los granos en un intento por obtener más valor del ingrediente utilizado en la producción del chocolate, según dos personas familiarizadas con el tema.

Los reguladores del sector de Costa de Marfil y de su vecina Ghana están en conversaciones para estudiar un precio en un rango de entre 1,700 libras (US$ 2,255) a 2,000 libras por tonelada métrica en valor fob (franco a bordo), dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.

El tema se debatió en reuniones entre la Junta de Cacao de Ghana y Le Conseil du Café-Cacao de Costa de Marfil en Accra la semana pasada, dijeron las personas.

La iniciativa se encuentra en una fase temprana y ambos reguladores están revisando las repercusiones de dicha propuesta para sus respectivas industrias, dijeron las personas. Se remitirá un plan final para su aprobación a los dos Gobiernos y posteriormente se presentará la iniciativa a los compradores de cacao, según las personas.

Costa de Marfil quiere adoptar el plan antes del inicio de de la próxima cosecha principal en octubre y reservará parte de las ventas futuras de la temporada al precio establecido, dijo una de las personas.

Una portavoz de la CCC no respondió a las llamadas en busca de comentarios. Una portavoz de la Junta del Cacao de Ghana declinó hacer comentarios cuando se la contactó por teléfono.

Los precios del cacao en Londres han registrado una media de 1,652 libras por tonelada desde el inicio de la temporada actual para la mayoría de los contratos activos, frente a las 1,487 libras por tonelada del año anterior.

Costa de Marfil y Ghana, que representan aproximadamente las tres quintas partes de la producción mundial de cacao, generalmente venden alrededor del 80% de la cosecha principal antes del comienzo de cada temporada, un sistema que les permite fijar los precios y establecer el salario mínimo para los agricultores.

Costa de Marfil, el mayor productor, ya ha vendido al menos 500,000 toneladas métricas de la próxima cosecha desde un objetivo de 1.4 millones de toneladas, dijeron personas familiarizadas con la situación a principios de este mes.