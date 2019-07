Precios del oro suben por dudas sobre crecimiento y apuestas de alivio monetario

Los precios del oro subían el miércoles, ya que el temor por el crecimiento global y las más recientes nominaciones para cargos en los principales bancos centrales reforzaban expectativas de alivio en las políticas monetarias.

A las 11:02 GMT, el oro al contado ganaba un 0.53% a US$ 1,425.60 la onza luego de escalar más temprano a US$ 1,435.99, máximo desde el 25 de junio.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 1.45% a US$ 1,428.4 por onza.

La nominación de la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, como la sucesora de Mario Draghi a la cabeza del Banco Central Europeo reforzaron expectativas de un alivio de la política monetaria en el bloque. Los operadores manifestaron su aprobación empujando el rendimiento del Bund a 10 años a mínimos récord.

“Que los retornos caigan más en la zona euro (por la nominación de Lagarde) es positivo para el oro. Con la promesa de mantener una política monetaria expansiva y reduciendo más las tasas, el costo de oportunidad de mantener oro está bajando”, afirmó Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

En tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció el martes los nombres de dos nominados para cubrir vacantes en Reserva Federal. Trump dijo que quiere tasas más bajas para competir con China y acusa a Jerome Powell, a quien nombró para la dirección del banco central en 2018, de hacer un “mal trabajo”.

Los precios del oro eran apoyados además por el retroceso de la moneda estadounidense. Un dólar bajo abarata las materias primas para los tenedores de otras divisas.

La plata caía un 0.2% a US$ 15.28 por onza y el platino sumaba un 0.6% a US$ 832.60 la onza. El paladio subía un 0.1% a US$ 1,558.75 por onza luego de ascender más temprano a US$ 1,568, máximo de tres meses.