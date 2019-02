Precios del oro operan estables ante pausa en avance del dólar

El oro cotizaba estable este miércoles tras su avance de la víspera, con un dólar que retrocedía desde máximos de dos meses por expectativas de una tregua en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

A las 1108 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1 % a US$ 1,311.65 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1 % a US$ 1,314.60 por onza.

El dólar cotizaba estable frente a sus pares tras subir el martes a un máximo de dos meses. Durante el último año, la unidad estadounidense ha sido el refugio más usado por los inversores ante la incertidumbre por la guerra comercial.

"El hecho de que los precios del oro se hayan mantenido por sobre el umbral de US$ 1,300 en los últimos días está apoyando al mercado, y el dólar está más bajo", dijo Eugen Weinberg, analista de Commerzbank. "En general, hay una demanda saludable por el oro".

El pasado martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría retrasar un poco la fecha límite del 1 de marzo para alcanzar un acuerdo comercial con China.

El oro se sostiene aún por sobre el nivel de apoyo de US$ 1,300, lo que los inversores consideran una señal positiva.

Respecto a otros metales, el paladio ganaba un 0.3 % a US$ 1,407.50 la onza. El platino cedía un 0.2 % a US$ 785 por onza y la plata bajaba un 0.3 % a US$ 15.65 la onza.