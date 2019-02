Precios del oro operan al alza mientras que paladio toca máximo histórico

El precio del paladio alcanzó un récord el martes cerca de los US$ 1,500 por onza debido a un prolongado déficit de la oferta, mientras que el oro subió a un máximo de casi 10 meses porque el creciente optimismo sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China generaba una caída del dólar.

El precio del paladio subía 1.43 % a US$ 1,477.78 la onza a las 1138 GMT.

El déficit del metal se ampliará este año a medida que unas normas de emisiones más estrictas aumenten la demanda de convertidores catalíticos, dijo la semana pasada el fabricante de autocatalizadores Johnson Matthey.

El oro al contado, en tanto, subía un 0.3 % a US$ 1,329.40 por onza tras alcanzar anteriormente los US$ 1,330.07, su nivel más alto desde el 25 de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.8 % a US$ 1,332.40.

En tanto, el dólar bajaba levemente, retrocediendo desde un máximo de dos meses que tocó la semana pasada.

Entre otros metales preciosos, el platino subía un 0.6 % a US$ 807.07 por onza, mientras que la plata ganaba un 0.1 % a US$ 15.81.