Precios del oro caen frente a avance de acciones y antes de datos Estados Unidos

Los precios del oro retrocedían el jueves por tomas de ganancias antes de la publicación el viernes de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, con un alza en los mercados de acciones que retenía el avance del metal.

A las 11:02 GMT, el oro al contado caía un 0.28% a US$ 1,414.51 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.23% a US$ 1,417.6 la onza.

"Los inversores ya tienen posiciones muy largas en el oro, pero aún no llega a nuevos máximos. Algunos se pondrían nerviosos y desarmarían sus posiciones, bajando los precios", dijo Georgette Boele, analista de ABN AMRO.

Con Wall Street cerrado el jueves por el feriado del 4 de julio, el mercado del oro tenía menos liquidez. Analistas dijeron que la atención está en las nóminas no agrícolas del viernes, que se espera señalen la dirección que tomaría la Reserva Federal en su reunión de julio.

Los rendimientos de los bonos de gobierno se mantenían cerca de mínimos de varios años y las acciones mundiales cotizaban cerca de máximos de 18 meses por expectativas de que la Fed bajaría sus tasas este mes y que otros grandes bancos centrales adoptarían una política monetaria más expansiva.

El lingote llegó la semana pasada a US$ 1,438.63, máximo de seis años, impulsado por posturas más moderadas de parte de los bancos centrales y por la escalada de la tensión entre Estados Unidos e Irán.

En el frente técnico, el oro podría volver a probar un nivel de resistencia en US$ 1,435, con lo que podría avanzar a un rango de US$ 1,443 a US$ 1,456, según Wang Tao, analista técnico de Reuters.

La plata caía un 0.1% a US$ 15.28 por onza y el platino subía un 0.1% a US$ 837.50 la onza. El paladio cedía un 0.7% a US$ 1,560.95 por onza luego de que el miércoles tocó un techo de tres meses a US$ 1,574.