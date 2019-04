Precios del oro bajan ante mayor apetito por el riesgo

Los precios del oro caían el viernes, ya que las acciones mundiales se afirmaban y el dólar subía ante el yen, aunque el lingote se mantenía por encima de un mínimo de 10 semanas registrado en la sesión anterior, mientras el mercado aguarda el reporte mensual de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado perdía 0.2% a US$ 1,289.40 a las 10:12 GMT, después de haber descendido el jueves a su menor nivel desde el 25 de enero de US$ 1,280.59. El metal amarillo presenta un declive de 0.2% en lo que va de la semana.

Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban sin cambios en US$ 1,294 la onza.

"El mercado se está comportando un poco cauteloso antes de la divulgación de las cifras de nóminas no agrícolas, luego de la medición decepcionante de febrero. Los mercados de deuda caen, lo que significa que los rendimientos suben y eso eleva el costo de tener al oro como activo", dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

Analistas encuestados por Reuters prevén que el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos arrojará la creación de 180,000 empleos el mes pasado. Los inversores observarán de cerca el dato para ver si el gobierno ajusta al alza su lectura de febrero, cuando el número de contratados creció apenas en 20,000.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington y Pekín estaban cerca de lograr un acuerdo comercial, en declaraciones que elevaron el apetito por el riesgo e impulsaron a los mercados bursátiles.

Entre otros metales preciosos, el platino subía 0.6% a US$ 903 por onza; mientras que el paladio caía más de 2% a US$ 1,336.44 por onza, y la plata sumaba 0.2%, a US$ 15.17 por onza.