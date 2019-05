Precios del litio disminuyen a pesar de aumento de la demanda

Los precios de exportación de litio de la segunda nación productora más grande del mundo cayeron en el primer trimestre, marcando el primer descenso del mineral esencial para las baterías de vehículos eléctricos desde al menos 2014.

Chile exportó carbonato de litio a un precio promedio de US$ 12,183 por tonelada, un 0.9% menos que en el mismo período del año pasado, según datos de la aduana chilena compilados por Bloomberg. Los precios se han disparado un 167% en los últimos cinco años.

La nación sudamericana posee las reservas de litio más grandes del mundo, el metal más liviano de la tabla periódica y un componente clave en la fabricación de baterías recargables que proporcionan energía a los autos eléctricos.

Se espera que la demanda de litio aumente de 300,000 toneladas anuales en el 2018 a 850,000 toneladas en el 2025, según estimaciones de Bloomberg NEF. El litio chileno es extraído por los dos principales productores del mundo, Albemarle Corp y Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM), que poseen extensas operaciones en el salar de Atacama, al norte del país.

Los volúmenes de exportación se recuperaron en marzo tras una disminución en febrero, cuando fuertes lluvias azotaron el norte de Chile, obligando a algunas minas de cobre en el área a detener las operaciones.

Albemarle y SQM , que informarán los resultados del primer trimestre de este mes, dijeron en ese momento que el incidente climático extremo no afectaría su producción general para el año.

Los precios del litio también se recuperaron en marzo, subiendo a US$ 11,707 por tonelada frente a los más bajos en 15 meses registrados en febrero.

Las cifras del Banco Central publicadas el martes muestran que las exportaciones de carbonato de litio disminuyeron a US$ 49 millones en abril, en relación a los US$ 83 millones anotados el mes anterior. El banco central no da a conocer datos de volumen o precio.