Mercados







Precios del petróleo subirán, a pesar de preocupaciones por demanda en India La encuesta de 49 participantes pronosticó que el Brent promediaría US$ 64.17 en el 2021, por encima del consenso del mes pasado de US$ 63.12 por barril y el promedio de US$ 62.3 para el referencial en lo que va de año.