Los precios del petróleo caían ligeramente el viernes, luego de registrar fuertes aumentos al inicio de la sesión debido a la preocupación por posibles interrupciones en el suministro global a la luz de las sanciones contra Rusia, un gran exportador mundial de crudo.

El contrato de futuros de crudo Brent para abril bajaba 72 centavos, o un 0.73% a US$ 98,36 el barril a las 11:24 GMT, luego de haber subido hasta los US$ 101,99. El contrato más activo, los futuros a mayo, cedían US$ 1 a US$ 94,42 el barril.

Los futuros del petróleo WTI de Estados Unidos retrocedían 42 centavos, o un 0.43% a US$ 92,43 el barril, después de alcanzar un máximo de sesión de US$ 95,64.

La invasión rusa de Ucrania el jueves hizo que los precios treparan por encima de los US$ 100 el barril por primera vez desde 2014, y el Brent tocó los US$ 105, antes de reducir las ganancias al cierre de la jornada.

El asalto constituye la incursión militar más grave contra un Estado europeo desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha provocado que decenas de miles de personas empezaran a abandonar Ucrania en dirección a países vecinos.

En respuesta a la invasión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una ola de sanciones contra Rusia, en medidas que impiden la capacidad del país para hacer negocios en las principales monedas junto con restricciones contra bancos y empresas estatales.

Gran Bretaña, Japón, Canadá, Australia y la Unión Europea también dieron a conocer medidas punitivas, incluida la decisión de Alemania para detener la certificación de un gasoducto ruso valorizado en US$ 11,000 millones.

Sin embargo, los flujos de petróleo y gas de Rusia no serán específicamente objeto de sanciones, dijo un funcionario estadounidense. El país es el segundo mayor productor de crudo del mundo y un importante proveedor de gas natural para Europa.

Biden también dijo que Estados Unidos está trabajando con otros países para llevar a cabo una liberación combinada de petróleo adicional de sus reservas estratégicas.

“Hasta ahora, los políticos europeos y estadounidenses parecen abstenerse de impactar a Rusia con sanciones relacionadas con la energía porque eso dañaría a Europa tanto o incluso más que a Rusia”, dijo Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Sin embargo, los principales compradores de petróleo ruso están teniendo problemas para obtener garantías en los bancos occidentales o encontrar barcos, dijeron fuentes a Reuters.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados, incluida Rusia, se reunirán el miércoles para decidir si siguen con los planes de aumentar su objetivo de producción de abril en 400,000 barriles por día.

Con información de Reuters

VIDEO RECOMENDADO

La mañana del 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas invadir Ucrania, generando decenas de muertos y cerca de 100.000 desplazados. A continuación, te mostramos cómo se inició esta operación militar y cuáles son los daños causados hasta el momento.