El oro se estabilizó este jueves tras dos días de pérdidas, ayudado por un ligero retroceso del dólar, pero las ganancias eran contenidas por expectativas de una pronta reducción del apoyo monetario de la Reserva Federal.

A las 0920 GMT, el oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,729.26 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.5% a US$ 1,730.70.

Al lingote se le está ofreciendo un respiro por la detención del alza del dólar, según Han Tan, analista jefe de mercado de Exinity.

Pero las mayores perspectivas de la reducción gradual de compras de bonos la Fed, que ahora se espera comience en noviembre, y las posibilidades de que los rendimientos de los bonos del Tesoro sigan subiendo generarían más presión a la baja sobre el metal precioso, agregó Tan.

El índice dólar frenó su avance, pero las expectativas de que la Fed comience a reducir su estímulo este año mantenían a la moneda cerca de su nivel más alto en un año, lo que disminuía el atractivo del oro para los tenedores de otras monedas, encaminando al metal a una caída trimestral de 2.2%.

La reducción del estímulo del banco central estadounidense y los aumentos de las tasas de interés tienden a elevar los rendimientos de los bonos del gobierno, elevando el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0.5% a US$ 21.62 la onza. El platino subía un 0.4% a US$ 954.31 y el paladio sumaba un 1.8% a US$ 1,891.02.