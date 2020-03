Precios del oro suben mientras dudas sobre estímulo de EE.UU. merman interés por el riesgo

Los precios del oro repuntaban este miércoles tras su fuerte caída en la sesión anterior, ya que las dudas sobre un paquete de estímulo propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para suavizar el impacto económico de la epidemia de coronavirus COVID-19 pesaron sobre el interés por activos de riesgo.

A las 0803 GMT, el oro al contado ganaba un 0.7% a US$ 1,661.21 por onza tras su descenso de casi 2% del martes, provocado por esperanzas de medidas de estímulo global. Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.1% a US$ 1,661.70 la onza.

La Casa Blanca y el Congreso estadounidense negociaron medidas el martes para reforzar la economía del país contra el impacto de la epidemia, aunque no hubo señales inmediatas de un acuerdo.

Además del lingote, los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron, reanudando su marcha hacia un mínimo histórico tocado el lunes, mientras que el índice dólar también bajó.

Más de 117,100 personas han sido infectadas a nivel mundial por el coronavirus. Ante ello, los bancos centrales intensificaban sus esfuerzos para combatir las consecuencias económicas de la epidemia. El Banco de Inglaterra recortó inesperadamente sus tasas de interés el miércoles, luego de que la Reserva Federal (Fed) bajó los tipos en un movimiento de emergencia la semana pasada.

En otros metales preciosos, el paladio cedía un 3.1% a US$ 2,345.94 la onza, mientras que el platino sumaba un 0.7% a US$ 875.00 la onza. La plata subía un 1% a US$ 17.03 la onza.