El precio del oro subía el jueves, debido a un ligero retroceso del dólar, aunque el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y las perspectivas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal mantenían las ganancias bajo control.

A las 09:09 GMT, el oro al contado ganaba un 0.2% a US$ 1,631.54 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.1% a US$ 1,636.50.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0.1%, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

“Un dólar algo más débil y las pérdidas en las bolsas están dando un poco de apoyo al oro como refugio”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

Sin embargo, el aumento del retorno en los principales mercados de bonos y las perspectivas de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la mayoría de los bancos centrales pesaba sobre los precios del oro, sostuvo Fertig.

El rendimiento de las notas referenciales a 10 años operaba cerca de su nivel más alto desde mediados de 2008, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener el metal dorado, que no devenga intereses.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.2% a US$ 18.47 la onza; el platino ganaba un 0.3% a US$ 886.50; y el paladio cedía un 0.8%, a US$ 1,984.53.

Con información de Reuters