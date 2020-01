Los precios del oro borraban sus pérdidas iniciales y avanzaban este martes, ya que persistía el temor a un conflicto amplio entre Estados Unidos e Irán, mientras que los valores del paladio alcanzaron un nuevo máximo.

A las 0741 GMT, el oro al contado sumaba un 0.2% a US$ 1,569.27 por onza luego de perder hasta un 0.7% más temprano en la sesión, su mayor recorte porcentual diario en cerca de un mes. El lunes, el lingote trepó a US$ 1,582.59, su nivel más alto desde abril de 2013.

Los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.2% a US$ 1,571.10 la onza.

Las advertencias de nuevos ataques y represalias por parte de Washington y Teherán avivaron las preocupaciones sobre un conflicto más amplio en el Medio Oriente, lo que llevó a llamados en el Congreso estadounidense a una legislación que evite que el presidente, Donald Trump, vaya a la guerra con Irán.

El nerviosismo aumentó después de que Estados Unidos negó una visa al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, que le habría permitido asistir a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el jueves.

“Si las cosas mejoran [con Irán], entonces el oro alcanzará una baja con bastante rapidez. Lo veríamos caer por debajo de los US$ 1,500”, dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado para la región de Asia y el Pacífico en OANDA.

En otros lugares, el paladio retrocedía un 0.3% a US$ 2,024.86 por onza luego de trepar en la sesión a un máximo histórico de US$ 2,032.94. El metal, que sufre problemas de suministro, ganó cerca de un 54% en 2019.

La plata sumaba un 0.3% a US$ 18.19 la onza, después de tocar un máximo de más de tres meses de US$ 18.50 en la víspera, mientras que el platino avanzaba un 0.5% a US$ 967.65 por onza.