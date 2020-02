Los precios del oro aumentaban el jueves dado que una mayor cifra de nuevos casos de coronavirus en China arrasó con las esperanzas de una desaceleración en la epidemia y llevó a los inversores a preferir activos considerados seguros.

A las 0806 GMT, el oro al contado subía un 0.6% a US$ 1,574.66 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,577.90 la onza.

Hubei, la provincia china en el epicentro del brote de coronavirus informó el jueves de un aumento récord a 14,840 casos nuevos en la región gracias a un nuevo método de diagnóstico. El miércoles se habían reportado 2,015 contagios nuevos en todo el país.

El aumento más acelerado en la cifra de muertos diarios desde el brote presionó a los mercados de acciones en Asia, pero levantó al yen desde un mínimo de tres semanas frente al dólar.

El billete verde se mantenía cerca del máximo de más de cuatro meses que alcanzó el miércoles frente a una canasta de divisas, lo que encarecía al lingote para los tenedores de otras unidades.

“Con un índice dólar más alto, es limitado el margen para un gran avance del oro”, afirmó John Sharma, economista del National Australia Bank (NAB).

El paladio cedía un 0.8% a US$ 2,386 la onza, la plata sumaba un 1.1% a US$ 17.66 la onza y el platino subía un 0.1% a US$ 962.29 la onza.