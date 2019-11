El oro se afirmaba este viernes ante las persistentes dudas sobre las perspectivas de un acuerdo comercial interino entre Estados Unidos y China este año, mientras que el paladio se encaminaba hacia su mejor semana en diez.

A las 0919 GMT, el oro al contado subía un 0.41% a US$ 1,470.11 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,467.40 por onza.

China quiere llegar a un acuerdo comercial inicial con Estados Unidos, pero no teme tomar represalias si es necesario, dijo el presidente Xi Jinping. Beijing invitó a los principales negociadores comerciales estadounidenses a una nueva ronda de diálogo cara a cara.

"El mercado no tiene fe en un acuerdo comercial, y no cree que la segunda ronda de conversaciones tenga mucho éxito, ya que las decisiones de la primera aún no se han implementado", afirmó Vandana Bharti, vicepresidenta asistente de investigación de materias primas de SMC Comtrade.

La guerra arancelaria entre las dos principales economías del mundo ha impulsado los valores del oro en cerca de un 14% este año, camino a su mayor ganancia anual desde 2010.

En otros metales preciosos, el platino cedía un 0.7% a US$ 908.85 por onza, pero cerraría la semana con un avance cercano al 2%. La plata subía un 0.3% a US$ 17.14 por onza.

El paladio se negociaba sin cambios a US$ 1,761 la onza, pero vivía su mejor semana en 10, con un alza de más de 3%. El metal, usado en sistemas de escape de vehículos para reducir emisiones nocivas, subió a un récord de US$ 1,824.50 el mes pasado debido a una fuerte crisis de suministro.