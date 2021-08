El oro operaba al alza este lunes a medida que el dólar retrocedía, con los precios respaldados también por los temores de posibles obstáculos al crecimiento económico mundial debido al aumento de los casos de coronavirus en todo el mundo.

A las 1058 GMT, el oro al contado subía un 0.5% a US$ 1,789.20 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.4% a US$ 1,791.10.

“El dólar está operando a la baja, compensando un repunte en los rendimientos y ayudando a los precios del oro”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank. “En el corto plazo, no esperamos mucho movimiento mientras vemos si Jackson Hole muestra si la Reserva Federal se dirige hacia una reducción gradual, o si el último brote del virus ha frenado esas expectativas”.

El índice dólar cedía un 0.3%, alejándose del máximo de 9 meses y medio de la semana pasada, lo que abarataba las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Datos recientes de Reino Unido y Japón describieron el impacto económico de la variante Delta, con las crecientes infecciones que golpearon los mercados de valores la semana pasada, impulsando el atractivo de los activos de refugio.

Un aumento en los casos de COVID-19 también llevó a la Fed a programar su simposio anual en Jackson Hole el 27 de agosto de manera virtual, con todos los ojos puestos en el discurso del presidente Jerome Powell sobre las perspectivas económicas y cualquier indicio sobre el cronograma de reducción.

En otros metales preciosos, la plata sumaba un 1.7% a US$ 23.40 la onza; el platino subía un 2.6%, a US$ 1,021.48 y el paladio ganaba un 2.5% a US$ 2,331.79, tras marcar al inicio de la sesión un mínimo de más de cinco meses.