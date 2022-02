El oro subía más de un 1% el jueves, debido a que reportes de noticias rusas sobre ataques con mortero en el este de Ucrania llevaron a los inversores a buscar activos de refugio, mientras que las señales moderadas de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos también respaldaban al lingote.

A las 09:42 GMT, el oro al contado subía un 1.2% a US$ 1,890.95 la onza, luego de tocar su cota más alta desde el 11 de junio a US$ 1,892.91. Los futuros del oro en Estados Unidos también ganaban más de un 1.2% a US$ 1,893.60.

“El oro se benefició de las renovadas tensiones en Europa del Este. Es probable que el paladio se mueva de manera similar, pero los movimientos están impulsados por preocupaciones sobre el suministro, mientras que el oro se beneficia de su condición de refugio seguro”, dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Rebeldes respaldados por Rusia acusaron a las fuerzas ucranianas de lanzar ataques de artillería contra su territorio en violación de los acuerdos destinados a poner fin al conflicto en la disputada zona de Donbás.

Occidente ha amenazado a Rusia, uno de los principales productores de paladio, con nuevas sanciones si ataca a Ucrania.

“Los operadores de oro deben preocuparse por los detalles, ya que todo depende de si Rusia ataca o no”, refirió Matt Simpson, analista senior de mercado de City Index.

Si Rusia invade, es probable que el oro gane, pero para ver una reversión brusca que haga que el oro baje notablemente, probablemente sería necesario ver a las tropas rusas saliendo de la frontera, agregó Simpson.

Las minutas de la última reunión de política monetaria del miércoles apuntaron a una Fed menos agresiva de lo que se temía, lo que también apoyó al oro.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 1% a US$ 23,78 la onza, el platino sumaba un 1.7% a US$ 1,079.28 la onza, un máximo de tres meses, mientras que el paladio sumaba un 2.3% a US$ 2,332.30.

Con información de Reuters

