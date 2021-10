Mercados







Precios del oro se verán limitados por próximas alzas de tasas de interés Un sondeo a 37 analistas y operadores este mes arrojó un promedio de US$ 1,795 la onza en el cuarto trimestre, en línea con los precios actuales y por encima de su promedio de US$ 1,770 en el tercer trimestre. La encuesta pronostica un precio promedio de US$ 1,750 la onza en el 2022.