Los precios del oro cotizaban en rangos acotados este miércoles, antes del cierre más tarde en el día de una reunión de la Reserva Federal, que tiene a los inversores estaban pendientes a la espera de cualquier señal de una disminución anticipada de los estímulos entregados por el banco central estadounidense.

A las 0902 GMT, el oro al contado operaba estable en US$ 1,859.00 la onza tras bajar el lunes a US$ 1,843.99, mínimo desde el 17 de mayo. Los futuros del oro en Estado Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,860.90 por onza.

Se espera que en una nueva declaración de política y las proyecciones económicas la Fed reconozca sus primeras conversaciones sobre cuándo y con qué rapidez irá disminuyendo su enorme programa de compra de bonos, lanzado en 2020.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, dijo que el mercado esperaba señales agresivas, que era más probable que movieran los precios del lingote, que una Fed que reiterase que se mantendría en la senda moderada de los últimos meses.

“Se está acumulando presión inflacionaria, así que la pregunta es cómo perciben eso”, dijo Staunovo.

El índice dólar operaba con leves bajas, potencialmente impulsando el atractivo del oro para los inversores con otras monedas.

Datos publicados el martes mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos bajaron más de lo esperado en mayo, mientras que los precios al productor aumentaron un 6.6% interanual durante el mes, la mayor alza desde noviembre de 2010.

La plata sumaba un 0.3% a US$27,73 la onza, el paladio cedía un 0.2% a US$ 2,758.33 por onza y el platino restaba un 0.4% a US$ 1,148.58 la onza.