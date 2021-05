El oro subía este viernes, rumbo a su tercera ganancia semanal consecutiva, respaldado por el retroceso del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense mientras disminuía la inquietud por la reducción de los estímulos de la Reserva Federal.

A las 1158 GMT, el oro al contado ganaba un 0.1% a US$ 1,877.70 la onza y en la semana acumula una subida de 1.9%. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.2% a US$ 1,878.90.

“En general, los inversores no están demasiado preocupados por el ajuste (monetario) en este momento. Y hemos visto que los rendimientos de los bonos estadounidenses bajaron un poco y eso ha permitido que el oro se mantenga cerca de máximos recientes”, dijo Fawad Razaqzada, analista de ThinkMarkets.

En el frente técnico, “el camino de menor resistencia es al alza y US$ 1,900 es el próximo objetivo lógico”.

El oro se ha estabilizado después de que las actas de la reunión de abril de la Fed mencionaran posibles discusiones futuras sobre la reducción del estímulo, lo que provocó especulaciones sobre posibles aumentos en las tasas de interés.

El dólar se mantenía en mínimos recientes frente a sus rivales, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años operaban a la baja. * Datos recientes que muestran un aumento en los precios de las materias primas a nivel mundial han intensificado las preocupaciones sobre la inflación, elevando el atractivo del oro como cobertura contra la inflación, dijeron analistas.

El paladio bajaba un 0.1% a US$ 2,849.24 la onza, la plata cotizaba estable en US$ 27.74. El platino cedía un 0.1% a US$ 1,195.07, camino de su segundo descenso semanal consecutivo.