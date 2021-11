El oro cotizaba este lunes cerca de los US$ 1,800 ante el temor a los riesgos para la economía mundial por la variante del coronavirus ómicron, en medio de expectativas de un enfoque más moderado de la política monetaria de la Reserva Federal.

A las 1019 GMT, el oro al contado ganaba un 0.3% a US$ 1,796.53 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos subían un 0.7% a US$ 1,797.50.

Si bien el oro vuelve a rondar los US$ 1,800, se espera que se mantenga volátil con ómicron como factor clave, según Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“Si el virus genera nuevas preocupaciones sobre la actividad económica, los bancos centrales se verán entre la espada y la pared porque la inflación no cederá (...), pero el crecimiento sí, y eso los deja en una situación muy precaria”, añadió.

Con nuevos casos de la variante ómicron encontrados en los Países Bajos, Dinamarca y Australia, más países impusieron restricciones de viaje.

El avance del lingote era limitado por el alza del dólar, que encarecía las materias primas para los tenedores de otras divisas. Las bolsas, por su parte, mostraban algo de recuperación tras los desplomes de la semana pasada.

El oro también estaba pendiente de los plazos en los que la Fed podría subir los costos de interés en Estados Unidos. Tasas más altas en ese país se traducen en un mayor costo de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

La plata ganaba un 0.7% a US$ 23.30 la onza. El platino subía un 1.4% a US$ 966.99 y el paladio sumaba un 2.2% a US$ 1,787.04.

VIDEO RECOMENDADO

Este megaproyecto convertirá a la ciudad en un hub regional a efectos de redistribuir la carga a otros países cercanos como Chile, Ecuador y Colombia. Además, permitirá descongestionar las vías de acceso al puerto del Callao, generando oportunidades para la carga proveniente del oriente y sierra central, y elevando su competitividad frente a otros mercados.