Los precios del oro subían este miércoles luego de que un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, golpeó las esperanzas de una señal positiva en un acuerdo comercial entre Washington y Beijing, lo que llevó a los inversores a buscar seguridad en el metal.

A las 1021 GMT, el oro al contado ganaba un 0.4% a US$ 1,463.30 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaban un 0.6% a US$ 1,462.70 por onza.

Los negociadores estadounidenses y chinos estaban "cerca" de un acuerdo comercial de "fase uno", dijo Trump el martes ante el Club Económico de Nueva York, pero no ofreció nuevos detalles sobre las negociaciones.

"Se detuvo la tendencia bajista (del oro). El presidente Trump dijo, por un lado, que el acuerdo estaba cercano y, por otro, que aumentará los aranceles si no se llega a un acuerdo", afirmó Michael McCarthy, estratega de CMC Markets. "Eso no ayudó a la situación comercial, pero apoyó al lingote".

El metal ha ganado un 14% este año debido a las preocupaciones sobre la guerra comercial y la flexibilización de la política monetaria por parte de los bancos centrales.

Más tarde, este miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará sobre las perspectivas económicas ante el Comité Económico Conjunto del Congreso.

Los disturbios en Hong Kong brindaban apoyo al lingote. La policía se enfrentaba contra los manifestantes en favor de la democracia en varios campus universitarios en la ciudad gobernada por China.

En otros metales preciosos, el paladio subía un 0.8% a US$ 1,712.93 por onza; la plata ganaba un 0.9% a US$ 16.92 por onza y el platino sumaba un 0.6% a US$ 873.86 la onza.