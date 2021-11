Los precios del oro se mantenían cerca de un máximo de dos meses este martes, apoyados por un descenso en los rendimientos de la deuda del gobierno estadounidense y un dólar más bajo antes de la publicación de cifras sobre la inflación en Estados Unidos.

A las 0942 GMT, el oro al contado ganaba un 0.05% a US$ 1,825.11 la onza, apenas unos US$2 por debajo de su máximo del 7 de septiembre. Los futuros de oro en Estados Unidos para entrega en diciembre cedían un 0.1% a US$ 1,825.80 la onza.

“A corto plazo, el mercado analizará los datos económicos para averiguar si los bancos centrales actuarán más pronto o más adelante”, según Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

Los principales bancos centrales indicaron la semana pasada que las tasas de interés se mantendrían bajas a corto plazo, lo que impulsó al lingote y lo llevó a marcar su mejor semana desde fines de agosto.

Sin embargo, un mercado laboral ajustado en Estados Unidos y la disrupción en las cadenas de suministro globales podrían resultar en una lectura alta en el IPC de Estados Unidos, que se publicará el miércoles.

El oro se veía apoyado además por el declive de 0.1% del índice dólar y por la caída de los rendimientos de las notas del Tesoro estadounidense a 10 años al 1.4845%.

“Si se pasan los US$ 1,825, podría desencadenarse un patrón técnico que podría llevar al lingote a la zona de US$ 2,000″, dijo Jeffrey Halley, analista de OANDA.

En otros metales preciosos, la plata al contado bajaba un 0.2% a US$ 24.40 la onza, el platino cedía un 0.1% a US$ 1,054.51 y el paladio subía un 0,8% a US$ 2,088.13.

