Precios del oro operan estables ante repunte del dólar

Los precios del oro operaban planos hoy dado que el dólar recuperaba parte de sus pérdidas y las acciones subían pero los temores por la inflación en Estados Unidos mantenían a los compradores en el metal.

A las 1210 GMT, el oro al contado tenía un alza leve de 0.06% a US$ 1,348.62 por onza tras subir un 2.4% al viernes, su mayor avance semanal en más de cinco meses. El oro en Estados Unidos caía un 0.38% a US$ 1,351.1 por onza.

"El oro se está moviendo relativamente bien en un ambiente de interés por el riesgo. El atractivo de los activos considerados seguros (...) está un poco en duda pero eso tiene mucho que ver con movimientos en el dólar, que se ha recuperado un poco", dijo Georgette Boele, estratega de ABN AMRO.

El índice dólar repuntaba el lunes tras descender un 1.4% la semana pasada.

Los inversores compraron lingotes la semana pasada por temores a un sobrecalentamiento de la inflación en Estados Unidos.

El miércoles se publican las minutas de la última reunión de política de la Reserva Federal. Además del panorama de las tasas de interés, los mercados esperan la opinión de la Fed sobre los giros que tuvo el mercado.

Se espera que las operaciones sean más flojas de lo usual esta semana por las celebraciones del Año Nuevo Lunar en China. El lunes, además es feriado en Estados Unidos.

La plata sumaba un 0.13% a US$ 16.69 la onza. El platino subía un 1.06% a US$ 1,013.1 por onza y el paladio ganaba un 0.34% a US$ 1,048.1 por onza.