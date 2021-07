Los precios del oro operaban en un rango estrecho este martes mientras los inversores esperaban la publicación de datos de inflación de Estados Unidos que podrían proporcionar más claridad sobre el cronograma de la Reserva Federal para el endurecimiento de la política monetaria.

A las 1035 GMT, el oro al contado subía un 0.2% a US$ 1,809 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos 0.2% a US$ 1,809.70.

Tras el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, que se conocerán a las 1230 GMT, la atención estará en el testimonio del presidente de la Fed ante el Congreso el miércoles y jueves para conocer su respuesta al reporte de la inflación y las posibles medidas de retiro de los estímulos.

Aunque el oro se considera una protección contra la inflación, un aumento de las tasas de la Fed atenuaría su atractivo, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener el metal, que no rinde intereses.

El índice dólar ganaba un 0.1% frente a sus rivales, lo que encarecía al lingote para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata cedía un 0.2% a US$ 26.13 la onza, el paladio bajaba un 0.8% a US$ 2,834.82 y el platino operaba estable en US$ 1,117.01.