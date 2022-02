Los precios del oro operaban el miércoles con pocos cambios, debido a que una baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de cara al que se espera sea un robusto dato de inflación en el país mantenía nerviosos a quienes invierten en lingotes.

A las 09:57 GMT, el oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,827.20 la onza, operando dentro de un ajustado rango de US$ 5. Los futuros del oro en Estados Unidos cotizaban estables a US$ 1,828.40.

Los precios del oro al contado intentan volver al sector de resistencia de los US$ 1,830, que ha repelido las remontadas del lingote en varias ocasiones desde julio de 2021, dijo el analista Han Tan de Extinity.

“Los precios también deben lidiar con las implicaciones de las cifras de inflación de Estados Unidos que se publicarán el jueves, por lo que una mayor evidencia de presiones inflacionarias persistentes que lleven a la Fed a una postura política más agresiva podría disminuir el atractivo del metal precioso”, añadió.

Los analistas esperan que los precios del oro se mantengan en gran medida alrededor de los niveles actuales hasta la publicación de las cifras del IPC de Estados Unidos de enero, lo que podría ofrecer más pistas sobre el ritmo de las subidas de las tasas de interés de la Fed.

Si bien se espera que una lectura sólida de la inflación aumente el atractivo del oro como cobertura contra la inflación, las alzas de los tipos de interés de Estados Unidos elevarían su costo de oportunidad, ya que no rinde intereses.

Los rendimientos de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos a 10 años caían desde el máximo de noviembre de 2019 que tocó en la última sesión, mientras que el dólar operaba con pocos cambios, pero lejos de los mínimos que marcó el viernes.

Entre otros metales preciosos, la plata subía un 0.1% a US$ 23,19 la onza, luego de tocar un máximo no visto desde el 27 de enero. El platino ganaba un 0.1% a US$ 1,032.88 y el paladio caía un 0.3% a US$ 2,240.53.

Con información de Reuters.

