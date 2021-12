Los precios del oro se estabilizaban el miércoles cerca de un mínimo de dos semanas, mientras los inversores esperan la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sobre el ritmo al que el banco central planea reducir sus medidas de estímulo para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia.

A las 09:55 GMT, el oro al contado cotizaba con pocos cambios a US$ 1,769.70 la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.1% a US$ 1,771.00.

“Una posible aceleración del retiro de los estímulos de la Fed y una curva de tasas más pronunciada podrían mantener algo de presión, pero como algunas expectativas ya están reflejadas en el precio, un movimiento más agresivo de lo anticipado podría hacer que el oro baje aún más”, dijo Xiao Fu, jefe de estrategia de mercados de materias primas en Bank of China International.

Se espera que la Fed anuncie que acelerará el final de sus compras de bonos y señale un giro hacia aumentos de las tasas de interés el próximo año como protección contra el aumento de la inflación.

Los estímulos reducidos y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que aumenta el costo de oportunidad de tener lingotes, que no rinden intereses.

El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón también tienen programadas reuniones esta semana.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0.4% a US$ 21,83 la onza, el platino perdía un 1% a US$ 910,39 y el paladio bajaba un 0.8% a US$ 1,608.94.

Con información de Reuters.

VIDEO RECOMENDADO

Desde este lunes 15 de noviembre, las personas de 45 años a más solo podrán abordar los buses interprovinciales, si cuentan con las dos dosis de vacuna. Bajo contexto, surge la siguiente interrogante: ¿cómo un ciudadano puede acreditar que cuenta con la inmunización completa contra el COVID-19? Aquí te lo contamos.