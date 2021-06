El oro operaba a la baja este lunes ante la fortaleza del dólar, aunque los lingotes se negociaban en un rango estrecho tras señales mixtas de la Reserva Federal sobre el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos.

A las 1215 GMT, el oro al contado cedía un 0.2% a US$ 1,775.64, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.1% a US$ 1,775.70.

“El oro está sufriendo un período de crisis de confianza (...) luchando por llegar al nivel de US$ 1,800”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

“El mercado parece estar comprando claramente la opinión del banco central estadounidense de que la inflación es transitoria y no hay necesidad de preocuparse por un período prolongado de inflación”.

El oro sufrió su mayor caída diaria en cinco meses después de que la Fed señaló un endurecimiento de la política antes de lo esperado. Sin embargo, el jefe de la entidad ha dicho que la inflación no sería el único determinante en las decisiones sobre las tasas de interés.

El índice dólar ganaba un 0.2% este lunes, encareciendo las materias primas para los tenedores de otras divisas.

Entre otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.2% a US$ 26.02 por onza, el platino caía un 1.2% a US$ 1,098 y el paladio ganaba un 0.2% a US$ 2,642.17.