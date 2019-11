Los precios del oro cotizaban estables este jueves, apoyados por el temor a que una ley estadounidense sobre Hong Kong pueda agravar la tensión entre Washington y Beijing y demorar un acuerdo comercial interino.

En este contexto, a las 0936 GMT, el oro al contado cotizaba sin cambios en US$ 1,471.14 por onza. Los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0.2% a US$ 1,471 la onza.

“Existe la posibilidad de que el acuerdo no se complete este año, lo que es un factor de apoyo clave”, dijo John Sharma, economista del National Australia Bank.

Los precios del metal cayeron levemente después de que China dijo que se esforzaría para llegar a un acuerdo comercial de “fase uno” con Estados Unidos.

Por otro lado, las acciones mundiales fueron golpeadas luego de que el Senado estadounidense aprobó una legislación para proteger los derechos humanos en Hong Kong, lo que irritó a China.

Expertos en comercio y personas cercanas a la Casa Blanca dijeron que la finalización de un acuerdo de “fase uno” podría demorarse al próximo año.

Entre otros metales, la plata cedía un 0.2% a US$ 17.10 la onza. El paladio bajaba un 0.3% a US$ 1,760.97 por onza y el platino caía un 0.3% a US$ 914.48 la onza.