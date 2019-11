Los precios del oro cotizaban estables el lunes ante el descenso del dólar, pero un avance era contenido por señales de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que avivaban el apetito por el riesgo.

A las 0747 GMT, el oro al contado se transaba en US$ 1,513.19 por onza tras caer un 0.2% más temprano en la sesión, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos sumaban un 0.3% a US$ 1,515.30 por onza.

Estados Unidos y China dijeron el viernes que el diálogo de comercio avanzaba bien y Washington apunta a firmar un acuerdo inicial este mes, informaron el viernes funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump.

Datos económicos publicados la semana pasada aliviaron el miedo a una desaceleración alimentada por la guerra comercial. El crecimiento del empleo en Estados Unidos se frenó menos de lo esperado en octubre, mientras que la contratación en los dos meses anteriores fue más fuerte de lo estimado previamente.

En Asia, las bolsas treparon a máximos de 14 semanas el lunes, ya que el creciente optimismo sobre el diálogo entre Washington y Beijing y las cifras de empleo de Estados Unidos avivaron el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

En los mercados de divisas, el índice dólar estaba estancado en 97.218 tras caer el viernes a 97.107, mínimo de tres meses.

Entre otros metales, la plata ganaba un 0.4% a US$ 18.16 por onza, mientras que el platino subía un 0.9% a US$ 954.93 la onza y el paladio avanzaba un 0.8% a US$ 1,819.13 por onza.