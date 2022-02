El oro se estabilizaba el miércoles en torno al importante nivel de US$ 1,800, ya que un retroceso del dólar y de los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos propiciaban un salto en el apetito de los inversores por activos de mayor riesgo.

El oro al contado subía un 0.1% a US$ 1,802.72 la onza a las 10:37 GMT. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban 0.1% a US$ 1,802.90 la onza.

“El oro es en gran medida un activo influenciado por los rangos en los que puede moverse en este momento”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Hewson agregó que tampoco era probable que el metal encontrara una dirección clara en el corto plazo, ya que la inflación récord de la zona euro presionaba la posición del Banco Central Europeo (BCE) respecto a que no subirá las tasas de interés este año.

El oro es considerado una cobertura contra la inflación, pero los ajustes al alza de la política monetaria aumentan el costo de oportunidad de mantener el metal como inversión, ya que no devenga intereses.

Es probable que los aumentos esperados en las tasas de interés este año, comenzando con el del Banco de Inglaterra el jueves, también atenúen las búsquedas de refugios seguros generadas por la crisis entre Rusia y Ucrania, explicó Carlo Alberto De Casa, analista de mercado de Kinesis.

Entre otros metales preciosos, la plata sumaba 0.7% a US$ 22,79 la onza; mientras que el platino avanzaba 0.8% a US$ 1,035.62 la onza; y el paladio subía 0.6% a US$ 2,378.24 la onza.

Con información de Reuters.