Los precios del oro bajaban este miércoles, después de alcanzar máximos de dos semanas en la sesión previa, ya que el dólar rebotaba y unos datos manufactureros en Estados Unidos alentaron la esperanza de una recuperación económica más rápida.

El oro al contado caía un 0.1% a US$ 1,968.01 por onza a las 1015 GMT, después de alcanzar el martes su mayor nivel desde el 19 de agosto de US$ 1,991.91. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban 0.2% a US$ 1,975.10 la onza.

El oro está siendo lastrado por la subida de los mercados de acciones y el dólar, pero “no es muy sorprendente que los inversores tomen un poco de ganancia” después del repunte del metal del martes, dijo el analista de Commerzbank Eugen Weinberg.

“Sin embargo, además de otros fundamentos sólidos como una economía débil y tasas de interés más bajas, las casas de moneda australiana y estadounidense que informan una demanda muy alta de monedas de oro llevarán al oro por encima de los US$ 2,000 a largo plazo”, añadió.

El índice del dólar se recuperó de un mínimo de dos años después de que datos revelaran que la actividad manufacturera en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en agosto, una noticia que siguió a indicadores positivos similares esta semana de China y Europa.

Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras monedas. Los datos sólidos también impulsaron los mercados de valores.

No obstante, las expectativas de que las tasas de interés estadounidenses se mantendrían bajas por más tiempo de acuerdo al nuevo enfoque de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) pusieron un piso a los precios del oro.

Las bajas tasas de interés reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden intereses, también visto como una cobertura contra la inflación y la depreciación de la moneda.

Entre otros lugares, la plata caía un 0.8% a US$ 27.95 onza, el platino bajaba un 0.2% a US$ 938.97 la onza y el paladio cedía un 0.9% a US$ 2,251.45.