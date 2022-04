Los precios del oro bajaban el martes desde un máximo de un mes por la fortaleza del dólar, aunque el atractivo del lingote como refugio y cobertura frente a la inflación limitaba las caídas en medio de la preocupación por la guerra de Ucrania y el aumento de los precios al consumidor.

A las 1117 GMT, el oro al contado bajaba un 0.07%, a US$ 1,977.23 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.4%, a US$ 1,979.

El oro cotizaba por debajo de los US$ 1,998.10, su cota más elevada en un mes tocada el lunes, mientras el índice dólar alcanzaba un máximo de más de dos años por el alto retorno de los bonos del Tesoro estadounidense y expectativas de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria.

“Estamos un poco sorprendidos de que el oro se mantenga por sí mismo, dada la firmeza del dólar, el alto rendimiento de los bonos y todo el ruido procedente de la Fed con respecto a mayores subidas de las tasas de interés”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

El oro sigue haciendo honor a su reputación de refugio debido a la guerra de Ucrania y también es demandado como reserva de valor dada la elevada inflación en muchas partes del mundo, añadió Briesemann.

El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, reiteró el lunes sus argumentos en favor de aumentar las tasas hasta el 3.5% a fines de año para frenar los niveles de inflación más altos de los últimos 40 años.

Aunque el oro se considera un depósito seguro en tiempos de crisis política y económica, así como una cobertura contra la inflación, un dólar más fuerte hace que el oro -tasado en el billete verde- sea más caro para los tenedores de otras divisas.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0.2%, a US$ 25.80 la onza; el platino bajaba un 0.1%, a US$ 1,009.75; y el paladio restaba un 2.3%, a US$ 2,383.37.

