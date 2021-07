Los precios del oro caían este viernes debido a un ligero repunte en los rendimientos de los bonos estadounidenses y un dólar más fuerte, aunque una postura moderada sobre la política monetaria de la Reserva Federal mantenía al lingote camino a su cuarta subida semanal consecutiva.

A las 1101 GMT, el oro al contado cedía un 0.5% a US$ 1,819.46 la onza pero suma un alza de 0.7% en lo que va de la semana. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.5% a US$ 1,819.70 la onza.

“Estamos de nuevo en el umbral de los US$ 1,820 y vemos una falta de interés de compra por parte de los inversores de ETF. Además, hoy los rendimientos de los bonos han subido ligeramente y el dólar está bastante estable”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Sin embargo, la opinión de que la Fed no reaccionará a ese fuerte aumento de la inflación mantiene los precios del oro por encima de los US$ 1,800, agregó.

Las tenencias de SPDR Gold Trust GLD, el fondo cotizado en bolsa respaldado por oro más grande del mundo, cayeron un 0.3% a 1,034.37 toneladas el miércoles, su nivel más bajo en casi dos meses.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron a 1.3305% tras caer a un mínimo de una semana de 1.2920% el jueves. El índice dólar se dirigía a una fuerte ganancia semanal.

Esta semana, el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró que es probable que el aumento de la inflación sea transitorio y que el banco central continuará respaldando la economía, lo que envió los precios del oro a un máximo de un mes el jueves.

La plata bajaba un 0.9% a US$ 26.09 por onza, mientras que el platino perdía un 0.9% a US$ 1,128.52. El paladio restaba un 1.3% a US$ 2,696.01 y se dirigía a su primer descenso semanal en cuatro.