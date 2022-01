El oro caía el martes debido al avance del dólar y de los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos por las expectativas de alzas más rápidas de las tasas de interés de la Reserva Federal, pero el lingote se mantenía sobre el nivel de US$ 1,830 gracias a la demanda por activos de refugio ante el aumento de las tensiones sobre Ucrania.

A las 10:31 GMT, el oro al contado caía un 0.4% a US$ 1,836.06 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.3% a US$ 1,836.20.

“A pesar de que la Fed probablemente anunciará el inicio de un ciclo de alzas de tasas esta semana, el oro se mantiene bien. El apoyo para el metal dorado proviene de la alta inflación y la elevada volatilidad del mercado”, sostuvo el analista Giovanni Staunovo de UBS.

“A menos que la Fed sorprenda con una declaración aún más agresiva, el oro (podría) mantenerse respaldado”, dijo Staunovo, y agregó que, históricamente, el oro se desempeña mejor que las acciones cuando aumenta la volatilidad del mercado.

El apetito por los activos de riesgo se vio afectado por las preocupaciones de que Rusia invada a Ucrania. La OTAN dijo el lunes que estaba poniendo fuerzas en espera y reforzando Europa del Este con más buques y aviones de combate.

Los rendimientos de los bonos referenciales a 10 años del Tesoro de Estados Unidos se recuperaban de los mínimos que tocaron en la víspera, mientras que el dólar se mantenía cerca de máximos de dos semanas antes del inicio de la reunión de política monetaria de dos días de la Fed, que comenzará más tarde en el día.

El mercado espera que la Fed señale el miércoles que planea subir las tasas en marzo y ofrezca una idea de cuán agresiva pretende ser. El aumento de las tasas de interés aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 1.1% a US$ 23,70 la onza, el platino perdía un 0.8% a US$ 1,019.43 y el paladio ganaba un 1.5% a US$ 2,179.75.

Con información de Reuters.

