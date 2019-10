Los precios del oro caían este martes y tocaron un piso de casi dos meses, presionados por la fortaleza del dólar, mientras que esperanzas de avance en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsaban a las bolsas, mermando el atractivo del lingote.

A las 0935 GMT, el oro al contado declinaba un 0.43%, a US$ 1,465.72 por onza, luego de caer más temprano en la sesión a US$ 1,458.50, su mínimo desde el 6 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos perdían un 0.4%, a US$ 1,467.20 la onza.

El volumen de operaciones durante las sesiones en Asia fue escaso ya que China celebraba un largo feriado nacional que se extenderá durante toda la semana.

El lingote era presionado por el potencial de apreciación del dólar y cierto optimismo en torno a un posible acuerdo comercial entre Washington y Beijing, según Michael McCarthy, estratega de CMC Markets.

“Además superamos el nivel de apoyo de US$ 1,480-1,490, que sobre una base técnica basta en sí mismo para estimular más ventas”, dijo McCarthy.

El índice dólar trepó a un máximo de más de dos años antes de la publicación de las cifras sobre la actividad manufacturera de Estados Unidos en septiembre.

Mientras tanto, las bolsas asiáticas subieron por expectativas de que el cuarto trimestre traiga avances en la resolución de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ha ensombrecido las perspectivas de la economía global. Ambas partes retomarán el diálogo de alto nivel la semana próxima semana en Washington.

En otros metales preciosos, el paladio bajaba un 0.2%, a US$ 1,671.40 la onza; el platino subía un 0.1%, a US$ 882.96; y la plata declinaba un 0.2%, a US$ 16.96, tras hundirse más temprano a US$ 16.85, su piso desde el 20 de agosto.