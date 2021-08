El oro extendía sus pérdidas a un tercer día el jueves ante el alza del dólar y de los rendimientos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos, mientras que la incertidumbre sobre la estrategia de la Reserva Federal (Fed) de reducir el apoyo económico mantenía nerviosos a los inversores antes de Jackson Hole.

A las 11:18 GMT, el oro al contado bajaba un 0.1% a US$ 1,788.31 la onza luego de esta semana superó el nivel psicológico clave de US$ 1,800. Los futuros del oro en Estados Unidos registraban pocos cambios a US$ 1,790.50.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará en el simposio económico anual en Jackson Hole el viernes. Los inversores esperan indicios sobre si el banco central planea reducir sus medidas de apoyo económico y cuándo, con la variante Delta del coronavirus como factor de preocupación.

El índice dólar operaba al alza y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantenían cerca de un máximo de dos semanas, lo que se traducía en un mayor costo de oportunidad de mantener oro.

“No se espera un movimiento significativo en el oro antes del discurso de Powell, y si los rendimientos continúan subiendo, el oro tiene el potencial de caer hasta los 1,760 dólares”, afirmó Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK.

Pero el metal debería “encontrar un apoyo decente en cualquier caída”, dijo Hewson. Agregó que “mientras la atención se dirige hacia Jackson Hole, es difícil ver cómo puede ser más claro acerca de un cronograma de reducción hasta que sepamos cómo se ve el informe de nóminas de la próxima semana”.

Las solicitudes semanales de ayuda estatal por desempleo y las estimaciones del PBI del segundo trimestre en Estados Unidos se publicarán a las 12:30 GMT del jueves.

La plata cedía un 0.8% a US$ 23.68 por onza, el platino bajaba un 0.5% a US$ 991.15 y el paladio caía un 1.4% a US$ 2,396.03.